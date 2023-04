Majdnem egy évtizede már, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzat különböző településeken rendezi meg „Vár a megye” elnevezésű értékfesztiválját. Az idei esztendőben Simontornyát választották a program helyszínéül, időpontnak pedig május 19-ét tűzték ki. A szintén nagy múltra visszatekintő esemény, a várnap május 20-án lesz, így a programegyüttest a szervező szervezetek közösen hozzák tető alá.

Fehérvári Tamás (j), dr. Say István és Torma József. Fotó: Ótós Réka

A Simontornyai vár előtt csütörtökön megtartott tájékoztatón Fehérvári Tamás elnök szólalt fel először: – Köszönettel tartozunk Simontornyának és a város vezetésének, hogy a sokak által várt rendezvényünket a vár környezetében, és a Sió partjánál tarthatjuk meg.

Az elnök szerint évről-évre jobbá és közkedveltebbé válik az értéknap, amelyre elsősorban az értékőr települési közösségeket, illetve minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Mivel a város és a vármegye a Sió projekt révén is együttműködik, így a rendezvény kiváló alkalom lesz a turisztikai projekt népszerűsítésére – annál is inkább, hogy a folyó partján vernek tábort a résztvevő csapatok – mutatott rá Fehérvári Tamás.

Torma József polgármester büszkeségének adott hangot, mivel a házigazda település a vármegye ikonikus épületét, a várat is közszemlére teheti mintegy két napon keresztül. Nagy becsben tartott értékük köré már tizenegyedik alkalommal szerveznek rendezvényt, amit idén a „Vár a megye” programmal kiegészülve tartanak meg. A városvezető elárulta: tizenöt hagyományőrző csapat mintegy száz fővel képviselteti magát, hogy megelevenítsék a középkort, s a vár históriáját. A kulturális programok – koncertek – mellett borversenyt is szerveznek, amelynek tételeit a nagyközönségnek is módja lesz megkóstolni. A vármegyével közös Sió projekt kapcsán úgy fogalmazott, hogy már alig várja, mikor élvezheti személyesen a vízi turizmus különféle lehetőségeit.

A Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, dr. Say István szerint a „Vár a megye” rendezvény a bensőséges természetű településekre való, ami az eddigi kisebb falvakra jellemző is volt. Most ugyan Simontornya lesz a helyszín, viszont a kisváros is árasztja magából ezt a hangulatot, nem is beszélve a csodálatos értékeiről – tette hozzá. Az elnök dicséretesnek nevezte a városban zajló értéktári munkát, s úgy fogalmazott, hogy a vármegye peremén elhelyezkedő település a vármegye középpontjába kerül majd a program napján.

Dr. Say István azt üzente az érdeklődőknek, hogy május 19-20-án a vármegye a várnál vár mindenkit!