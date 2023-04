Az ünnepség kezdetén Ferenc Vilmos a borverseny szervezőbizottságának tagja a hagyománynak megfelelően bemutatta a harmadik évezred kezdete óta vezetett Szőlő jövésnek könyvét, amelyben minden évben megörökítik, hogy milyen a szőlővessző Szent György nap hajnalán. Ezt követően Gyurkovics János, a város alpolgármestere köszöntötte a borászokat. Elismerően szólt arról, hogy az elmúlt évek kihívásai, a Covid, a háború okozta energiagondok, infláció ellenére kitartóan dolgoztak, s nagyszerű eredményeket értek el.

A Garai Pince bora is nagyaranyat érdemelt. Fotó: Makovics Kornél

A Szekszárdi Hegyközség elnöke, Bősz Adrián, betegsége miatt nem tudott eljönni az ünnepre, üzenetét Szikszai Péter olvasta fel. Ebben az elnök köszöntötte Heimann Zoltánt, aki az előző napon megkapta a magyar borászok, magyar bortermelők legrangosabb díját, a Borászok borásza címet.

Városunk mottója úgy szól, folytatta, hogy Szekszárd több mint jó bor, de hisszük, hogy keményen dolgozva, továbbra is sikeresek leszünk a világban, s az itteni borkultúra a város alappillére marad.

A hegyközség elnökének üzenetét követően a borverseny szervezőbizottságának elnöke, Vesztergombi Csaba értékelte a versenyt. Örömmel mondta, hogy fiatalodik a hegyközségben a borászok csapata, egyre többen képviselik az ifjabb generációt és sokan jelentkeztek a legeredményesebb fiatal borász cím elnyerésére is.

Sok ifjú került a bírálók közé is, ők együtt dolgoztak a legjobb szakemberekkel. Mert a zsűriben ott voltak az Év bortermelői, a Magyar Borakadémia jelenlegi és előző elnöke, az Országos Borbíráló Bizottság elnöke, tagjai, és a határon túlról is jöttek szakemberek. Személyük is garancia arra, hogy a kiváló eredmények mögött valóban kiemelkedően jó borok vannak.