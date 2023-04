Magyarországon is egyre többeknél diagnosztizálnak autizmus spektrum állapotot és ez a szám évről évre csak nő. Ez azt jelenti, hogy sok olyan család van Magyarországon, akiket érint az autizmus, és akiknek szükségük van a közösségük támogatására és megértésére, ezért jött létre Szekszárdon az Esőmanók - Tolna Megyei Autistákért Egyesület is.

– Az autizmus világnapjához kapcsolódva figyelemhívó rendezvényeinket igyekszünk az autizmus világnapjához a lehető legközelebbre szervezni - tudtuk meg Vizdár Lőczi Gizellától, az Esőmanók aktivistájától. Nemcsak adományt kérünk, hiszen cserébe egy családi programot is adunk. 2015-ben szerveztük meg először a jótékonysági futást, ahol együtt töltenek időt és mozognak nemcsak az érintettek, hanem mindenki, aki támogatni szeretne minket. A verseny napjáig 620 nevezés érkezett be – ebben benne volt a virtuális nevezők száma is.

A jótékonysági futáshoz és kerékpározáshoz kapcsolódó virtuális nevezésre egészen április 9-ig van lehetőség, melyet április 16-ig lehet teljesíteni. A teljesítést egy applikációról készített fotóval lehet igazolni.

– A futáson kívül április 3-án főleg a kicsikkel a Garay térre fogunk kimenni kék pólóban, kék zászlókkal délelőtt fél tízkor egy körtáncot járunk és leszúrjuk a zászlókat, így szeretnék kékbe borítani a Garay teret. A rendezvény keretén belül a szekszárdi EGYMI, Óvoda és Általános Iskola tornacsarnokában ingyenes koncertet ad a kicsiknek a Csurgó Zenekar.

Vizdár Lőczi Gizella elmondta: Tolna vármegyében, tavaly decemberben 83 autizmus spektrum állapottal diagnosztizált személynek adtak át csomagot, azonban ez a szám nem fedi le a teljes megyét, ennél jóval többen lehetnek.

– Sokak nem is tudnak róla, mivel elég széles spektrumon mozog, és általában van társult betegség is hozzá. Vannak olyan kicsik, akik nem beszélnek, esetleg értelmi sérültek, vagy pont az ellenkezője miatt kompenzálnak a magas IQ-juk miatt, ami egy belső megküzdéshez vezet, az idegrendszerük terhelődéséhez.

Sokszor derül ki felnőttekről is, akik korábban disz-es diagnózist kaptak - diszgráfia, diszlexia -, hogy autisták. Ami pedig még szintén megdöbbentő tény, hogy minden negyedik anorexiás érintett autizmusban. A probléma, hogy sokakat félrediagnosztizálnak, kevés a szakember, hosszú a vizsgálatra várók sora - akár egy-másfél évig is várhatnak rá. Nagyon kevés a gyógypedagógus.

Az egyesületet az adó 1 százalékából befolyt összegből és támogatásokból tartják fent - ezekből finanszírozzák a pályázatokat és programjaikat, melyek kilencvenkilenc százalékban ingyenesek az érintett családok számára.

Az autizmus világnapján Magyarországon számos épületet és nevezetességet kék színnel világítanak meg, hogy ezzel is kifejezzék támogatásukat az autizmussal élő személyek és családjaik iránt. Országosan iskolák, egyetemek és más intézmények is szerveznek rendezvényeket és tevékenységeket, hogy felhívják a figyelmet az autizmusra, valamint elősegítsék a megértést és a befogadást.

További támogatások felajánlása esetén:

Számlaszám: Esőmanók Egyesület 71800013-11150453

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet