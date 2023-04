Emellett mostanáig fizika szakkörben is mélyítette a tudását, ahol egyebek mellett segítettek neki a versenyre készülésben. Ákos végigolvasta az összes ajánlott irodalmat, emellett az előző évi feladatokat is gyakorolta. Mint mondta, a verseny szimulációs részének korábbi programjai mind elérhetőek online, ezeket is tanulmányozta. A sok gyakorlás meg is hozta a gyümölcsét, de azért volt, ami még rajta is kifogott.

– A verseny három fordulóból állt, az elméleti részről írásban kellett beszámolnunk, ez ment a legjobban, hasonlóan jól sikerült a feladatok mérési része is. A szimuláció talán kevésbé volt sikeres – számolt be a versenyen elért eredményeiről. Mint megtudtuk, nem először nevezett a Szilárd Leó fizikaversenyre, tavaly is próbálkozott már, de akkor nem jutott döntőbe, vélhetően azért, mivel ezzel párhuzamosan több tanulmányi versenyre is készült.

A munka gyümölcse, úgy tűnik, mostanra ért be, mivel a fizikaverseny negyedik helyezése mellett begyűjtött egy első helyet az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematikából is, amelyen tavaly még csupán a 8. helyig jutott, sőt az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt is megnyerte az elektrotechnikusok mezőnyében.

Így bár a fizikaverseny nem számít majd bele a továbbtanuláshoz szükséges pontjaiba, a matematika győzelem száz ponttal hozzájárul majd ahhoz, hogy bekerülhessen a felsőoktatásba. A Budapesti Műszaki Egyetemre jelentkezett a fizika alapképzésre, azután majd kiderül, merre tovább. Természetesen erre is vannak elképzelései: elsősorban a modern fizika, a kvantumfizika érdekli leginkább, amely terület néha még a legnagyobb tudósokat is zavarba hozza.

– Ákos egy ritka, ígéretes tehetség, nagyon boldogok voltunk már amiatt is, hogy bejutott a döntőbe, hiszen ez öt éve nem sikerült egyetlen diákunknak sem – mondta Nagy Lakos Mária, a versenyre felkészítő, fizika szakkört vezető tanár. A felkészülés során a tanárnő ellátta tehetséges diákját a szükséges szakirodalommal, de növendéke ellátogatott a részecskefizikai diákműhelybe, a Wigner Kutató Központba is, amely nagyon tetszett neki.

Nagy Lakos Máriától megkérdeztük, mit gondol, tíz év múlva hol tart majd Ákos. A tanárnő igazi elhivatott kutatóként képzeli el jelenlegi diákját, egy kicsit korábbi tanítványára, dr. Elekes Zoltánra emlékezteti, aki ma a debreceni Atommag Kutató Intézet kutatója.