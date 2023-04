Az összbírói értekezleten gazdasági ügyekről is szó volt. Dr. Csullag Józsefné elmondta, a takarékos gazdálkodás ellenére a dologi kiadások 41 százalékkal emelkedtek. Ezen belül a fűtés, világítás, az energiaköltségek növekedése miatt több mint a korábbi duplájába került, harmadával nőtt a postai szolgáltatásokra fordítandó összeg, és háromnegyedével emelkedtek az igazságszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, gyakorta az embercsempészéssel összefüggő fordítói, tolmács- és szakértői díjak is.

A sajtótájékoztatón is résztvevő dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal jogi főosztályának vezetője arról is beszélt, hogy a Szekszárdi Törvényszék a bírói létszámot tekintve az országban a harmadik legkisebb, mégis innen került ki az Országos Bírói Tanács 14 választott bírói tagjából kettő is. Elmondta azt is, hogy a bírósági munkavégzés során is egyre inkább teret nyert a digitalizáció, és különös hangsúlyt kapott az informatikai fejlesztések körében a távmeghallgatási rendszer kiépítése. Ennek eredményeként tavaly a Szekszárdi Törvényszéken 373 távmeghallgatást tartottak, ezzel csökkentve a költségeket és gyorsítva a bírósági eljárást.

A törvényszék elnöke pedig azzal folytatta, hogy a veszélyhelyzet során, felkészülve a távoli munkavégzésre, megvalósították, hogy a bírók otthonukból ugyanazt a munkájukhoz szükséges információkat elérjék, mint a bíróságon. Ez a képzésben, továbbképzésben, mivel nem kell utazni, szintén segítséget jelent, s jelentős megtakarítást biztosít. Jelenleg a büntetés-végrehajtási intézetekkel kapcsolatos informatikai fejlesztés folyik, hogy a fogvatartottak előállítását, távmeghallgatását egyszerűbben, gazdaságosabban lehessen megoldani.