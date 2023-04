Az ismert tévés személyiség, szerkesztő az 1990-es évek közepén kényszerűen visszavonult ugyan az aktív médiaszerepléstől, de a Léleképítő, mint értékrend erősítő kezdeményezés hívásának eleget tett; még akkor is, ha előadását a Tudjál nemet mondani! címmel tartotta a Szekszárdi Garay János Gimnázium díszteremében. Dr. Tóth Csaba Attila egy meglepetés vendéget is köszöntött a 85 éves Pásztor Béla – a Léleképítő egyik korábbi előadója – személyében. Veresegyház volt vezetője 58 év, rekord időtartamot jelentő szolgálat után idén februárban adta át a polgármesteri stafétát utódjának.

Egri János (b) és Tóth Csaba. Fotó: Kiss Albert

Röviden összefoglalt élettapasztalatainak közreadása után Egri János osztotta meg gondolatait a közönséggel. Mint azt a házigazda közölte, a vendég villamosmérnök végzettsége mellett doktori címmel is rendelkezik, emellett jeles műgyűjtő. Egri János számos érdekes történettel szolgált, elmondta, hogy találkozott például Margaret Thatcher asszonnyal, Anglia volt miniszterelnökével. Méghozzá nem máshol, mint Londonban, a Downing Street 10. szám alatt, az Egyesült Királyság kormányának székhelyén. Máig emlékezetes mozzanat maradt számára, hogy a kormányfő egy, a nagy tolongásban partvonalra szorított, szolid fotóriporter kedvéért, csakis számára megismételte a kézfogást Pozsgay Imre államminiszterrel. Ez is beleillik a lélekemelő mozzanatok közé.

Ifjúkori éveit felidézve kitért arra, hogy egyébként szeretett édesapja autoriter személyiség volt, döntései ellen nem volt helye fellebbezésnek, de a nem mindig örömmel fogadott különóráknak meglett a hozadékuk: Egri János nemcsak angolul, hanem franciául is megtanult és ez a tudás később franciaországi ösztöndíjakat jelentett számára. Osztályidegenként csak némi kerülővel juthatott be a műegyetemre, s mint első éves hallgató, volt ott 1956. október 23-án a Magyar Rádió ostrománál. Rögtön hozzátette, hogy semmiféle hőstettet nem hajtott végre, hiszen mindössze az intézmény ajtaján dörömbölt társaival együtt. Kilenc műegyetemista ott és akkor viszont életét vesztetette az ÁVÓ-s védők lövései miatt.

A sportnak rengeteget köszönhet, szabad idejében jelenleg is jégkorongozik, valamint teniszezik. A sport karban tartja, erőt ad számára, megtanította az alázatra és a fájdalom tűrésére. A tévében manapság a reklámok jelentős része fájdalomcsillapítókat ajánl a nézők figyelmébe. Ám ha valaki megüti a kezét, nem szükséges azonnal – mellékhatásokkal járó – gyógyszert szedni, adott esetben elég lehet egy vizes borogatás. A vendégnek a televízióról amúgy is kritikus véleménye volt, példaként említette, hogy az egykoron az egész ország által nézett, nemzetközi karmester versenyhez hasonló műsorok eltűntek a képernyőkről.

Családját bemutatva egy közvetett szekszárdi kapcsolatra is fény derült. Felesége egy rendkívüli képességekkel rendelkező belső építész, aki régi csillárok restaurálásában ért el páratlan sikereket. Keze nyoma ott van a parlamentben, az operaházban, a Magyar Nemzeti Bank új székházában, valamint Washingtonban, a magyar nagykövetségen. Egri János lánya, Egri Orsolya, a Tranzit Art Café alapítója, a Magyar Hospice Alapítvány alelnöke Polcz Alain – a szekszárdi születésű Mészöly Miklós író felesége – kiváló tanítványa. Polcz Alain egyébként korábban ugyancsak vendége volt a Léleképítő sorozatnak.

Fotó: Kiss Albert

Egri János felelevenítette a Franciaországban, Grenoble városában töltött egy évét is, amikor is „idegenlégiósként” a helyi profi jégkorong csapatot erősítette. Beutazhatta Európát, játszhatott kanadai és amerikai légitámaszpontokon is. Ezen utóbbi, katonai helyszínekre akkoriban magyar útlevéllel nem juthatott volna be, de Grenoble sportcsapatának dresszét viselve ezt megtehette. Ezen időszak trófeái közé tartozik egy terjedelmes interjú az op-art emblematikus személyiségével, Victor Vasarely, azaz Vásárhelyi Győző képzőművésszel.

Szó esett azon tervéről, mely szerint mint a magyar jégkorong válogatott tiszteletbeli kapitánya, pályára lépne, legalábbis kezdéskor, pár perc erejéig a Budapesten is előkészületi meccset játszó kanadai hoki válogatott mérkőzésén. A hivatalos döntés ez ügyben még nem született meg. Egri János hangsúlyozta, hogy ezzel a mozzanattal nem saját személyét igyekezne fényezni; hanem 86 éves jégkorongozóként lehetővé tenné egy olyan, példaadást is jelentő sporttörténeti érdekesség létrejöttét, mely az ország számára is kedvező lenne.

Egri kedveli a szekszárdit, jönne a jövő héten is

Az est nem nélkülözte a humoros pillanatokat sem. Dr. Tóth Csaba Attila végezetül megkérdezte, hogy meghívottja vajon szereti-e a jóféle bort? A vendég válasza rövid és lényegre törő volt: – Naná! Ezután szemmel látható örömmel és jaj, de jó, imádom megjegyzések közepette vette át Eszterbauer János és Halmosi József pincészeteinek márkás nedűit. Mikor a műsorvezető hozzátette, hogy hamarosan, a Nagy Lajos csárdájában elköltendő vacsorán Takler Ferenc is hasonló ajándékkal kedveskedik majd, Egri János a közönség felé fordulva, derültséget kiváltva bejelentette: – A jövő héten is ráérek!

Ha nem is a jövő héten, de utána nem sokkal, egészen pontosan május 18-án, csütörtökön 18 órától Ókovács Szilveszter magyar operaénekes, zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós műsorvezető, a Magyar Állami Operaház főigazgatója lesz a díjtalanul látogatható Léleképítő újabb vendége.