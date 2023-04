A Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve és -Fája az ünnepi megemlékezések rendszeres helyszínei. A baráti társaság tagjai, magyarok és lengyelek, a Felvidékiek Énekkarának tagjaival együtt énekelték a „Jeszcze Polska nie zginełát” (Nincs még veszve Lengyelország) és a magyar Himnuszt.

A lengyel-magyar barátság napját ünneplők a bonyhádi Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve előtt (Beküldött fotó)

A közös éneklés után a Bonyhádi Magyar-Lengyel Baráti Társaság vezetője, Surján József beszélt a közös hitről, az egymás iránti tiszteletről és szeretetről, mely sok-sok évszázad után is megmaradt, túlélte a múló ellentéteket, a vérzivataros időket. Idézte a hosszú évtizedek óta Magyarországon élő lengyel költő, Konrad Sutarski Hová rohansz, Európa? című, a keresztény Európát féltő versét.

– A költővel együtt mi is valljuk: a kereszténység védőbástyái voltak a lengyelek és a magyarok. Őseinkre, elődeinkre emlékezve, Istenben bízva reméljük, a mai nehéz idők után is megmarad és megújul nemzeteink barátsága – mondta az elnök.

Ezt követően fehér-piros és piros-fehér-zöld, nemzeti színű szalagokkal átkötött koszorút helyeztek el a közös emlékműnél a jelenlévők, és mécseseket gyújtottak, majd a Vörösmarty művelődési központban folytatódott az ünnepség. Itt Surján József alapító elnök hosszabban beszélt a Waclaw Felczak Alapítvány munkájáról. Ez egy közös magyar és lengyel kezdeményezés, mely 2018 novembere óta segíti, élteti a két nemzet barátságát. A szervezet feladata sokrétű: tudományos kutatások és publikációk támogatása, fiatal kutatók segítése, magyar diákok lengyelországi kirándulásának teljes támogatása és könyvkiadás, a nélkülözhetetlen ismeretterjesztő filmek (a POLHUNATION filmjei) sora. Bonyhádról két iskolából is jártak diákok Dél-Lengyelországban az elmúlt években.

Évtizedekkel ezelőtt fiatal magyar értelmiségiek autóstoppal járták be Lengyelországot. Sokan közülük túl vannak a nyolcvanadik életévükön. Megszerették a lengyeleket, a két nemzet barátságának rendíthetetlen hívei lettek. Közülük többen történészekké, polonistákká váltak. Erről film is készült és könyv is megjelent. (A szerző Zajti Ferenc, a könyv: Autóstoppal Lengyelországban, a dokumentumfilm: Autóstoppal a szabadság felé). A filmet nagy érdeklődéssel és nosztalgiával tekintették meg a résztvevők.

A kis magyar-lengyel csoport idén júniusban lesz tizenhárom éves, de már természetes a közös pillanatok felidézése. Jerzy Snopek 2016- 2022 között volt budapesti lengyel nagykövet. Feleségével, a magyar Gedeon Mártával többször jártak Bonyhádon, és találkoztak az itteni baráti társaság tagjaival Móser Zoltánék azóta megszűnt Kép-Tár-Házában. Ezek szép pillanatok voltak. Az előadó méltatta a lengyel-magyar házaspár irodalmi munkásságát, kiemelten a magyar-lengyel barátságért végzett tevékenységüket.

Végül a szokásos irodalom ajánlás következett. Jolanta Sosnowska utolsó kötete tavaly decemberben jelent meg szent II. János Pál pápáról Krisztus hadvezére 4. címmel. Nagy Éva gyermekeknek írt munkája A kicsi kék mozdony nagy utazása Lengyelországban szintén tavalyi. Régebbi kiadású, de ma is élvezetes olvasmány az Alvó lovagok. Lengyel regék és mondák című kötet. Szerkesztője Jerzy Snopek, fordítója Gedeon Márta.