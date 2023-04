Dr. Süveges Árpád a Permitto és az Ipsum-Tech Kft. (azon vállalkozások, amelyekkel közösen alapította meg a Tolna Megyei Szakképzési Centrum a GRADUM NKft-t) képviseletében tájékoztatta a megjelenteket a cégeknél évek óta zajló képzési fejlesztésekről. Mint mondta, képzési tevékenységük során azt vették észre, hogy a papír alapú oktatás egyre kevésbé igazodik a diákok igényeihez, ezért 2017-2018-ban tananyagfejlesztésbe kezdtek. A befektetett munka eredményeként olyan, a gyakorlatban is csiszolódott szakmai tartalmat sikerült összeállítaniuk, amely átfogja a járműipari ismereteket.

A Tolna Megyei Szakképzési Centrummal való együttműködés adott rá lehetőséget, hogy tananyagaikat szervezettebb formában, az intézményi képzésben résztvevő diákoknak is átadhassák.

Az is elhangzott, hogy a duális képzésben részt vevő diákok a sikeres szakmai vizsgákhoz szükséges ismereteken felül megismerkedhetnek a GRADUM műhelyekben fellelhető legmodernebb technológiákkal is, többek között a 3D nyomtatás alkalmazásával, a dróntechnológiával, a vízbázisú fényezéssel, a lézerszkenneléssel.

(Beküldött kép)

Az előadást követően, ahhoz csatlakozva, Dömötör Csaba, a Tolna Megyei Szakképzési Centrum kancellárja, a duális képzőpartnerekkel való együttműködés, a vállalkozói igényekhez való igazodás fontosságát nyomatékosította. Mint mondta, a kölcsönös és eredményes együttműködés jó példája a GRADUM NKft., amely megmutatja, hogy a duális képzőhely hogyan tudja megvalósítani a teljes körű szakmai oktatást.

(Beküldött kép)

A rendezvény résztvevői megismerhették a GRADUM NKft. oktatási menedzsment programját, amely a felnőttek cégeknél zajló képzésének nyomon követését, az oktatásukkal kapcsolatos információk lekérését is lehetővé teszi a velük szerződésben álló szakképző intézmények számára.