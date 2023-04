A növekvő energiaárak komoly terhet róttak az elmúlt egy évben valamennyi önkormányzatra. Ez mindenhol elgondolkodtatta a településvezetőket, azokon a helyeken is komolyan foglalkoznak az energiagazdálkodás átalakításával, ahol eddig nem tettek lépéseket.

Tamási szerencsés helyzetben van, hiszen náluk már évekkel ezelőtt elkezdték a hőenergiarendszer átalakítását. Olyan innovatív megoldásokat sikerült az elmúlt években a városban létrehozni, amelyek most éreztetik igazán a hatásukat. Ilyen például a megújuló energiák, a geotermia, biomassza hasznosítása és az energiaközösségek létrehozása.

Széles András, Tamási alpolgármestere a településfejlesztés, egyebek mellett a hőenergiarendszer korszerűsítésének területén végzett munkájáért vehette át nemrégiben a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést. Az ennek apropóján készült beszélgetésben úgy fogalmazott: komoly elképzeléseik vannak azzal kapcsolatban, hogy a várost energetikai szempontból a lehető legnagyobb mértékben önellátóvá tegyék. Mint mondta, további fejlesztéseket terveznek azért, hogy a gázhasználatot lehetőleg más módszerekkel sikerüljön teljesen kiváltaniuk.

A további részletekről most úgy nyilatkozott, hogy geotermikus fűtésük és biomassza-kazánrendszerük kiegészítéseként a következő fűtési szezonban a tervek szerint két fejlesztést is megvalósítanak. Egyrészt egy villamos kazán egységet telepítenek 1,5 megawatt teljesítménnyel. Ennek működési elve a normál bekapcsoláson túl, hogy a villamoshálózaton jelentkező „túláram”, vagyis a rendszer terheltségének kiegyenlítésére lép működésbe és az itt keletkező hulladékhő lesz összekapcsolva a meglévő fűtési rendszerrel.

A magántulajdonban álló kazánokat a tamási testület legutóbbi ülésén született döntés szerint egy vállalkozás üzemelteti majd, amely területet bérel az önkormányzattól, a szerződés fejében pedig a város igen kedvező áron kapja meg az itt termelődő energiát.

Ahová távhővezeték nincs kiépítve, oda pedig úgynevezett mobil hőtároló berendezésekkel szállítanák a hőenergiát – tudtuk meg az alpolgármestertől. A hőtároló berendezések beszerzése a város saját beruházásában történik majd meg. A jelentős költségvonzattal bíró beruházásról egyelőre még nem született testületi döntés, amelynek oka, hogy a város vezetése még nem látja, beleférhet-e ez a TOP Pluszból várható pályázati forrásokba.

– Ezek a fejlesztések több szempontból is fontosak a városnak: a megvalósításnál a kedvező energiaár és az ellátásbiztonság egyaránt mérvadó – fogalmazott Széles András, akitől megtudtuk, hogy a rendszert úgy szeretnék kialakítani, hogy az ne csak a közszférénak, hanem a helyi vállalkozásoknak is szolgáltasson. Az alpolgármester szerint nekik ugyanis az is fontos, hogy az itteni munkahelyek biztonságban lehessenek azáltal, hogy csökkenjen a helyi vállalkozások energiakitettsége.