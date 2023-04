Az ördög a részletekben rejlik

Még a legnagyobb boldogság közepette is számít a végösszeg. Olyan sok minden kellhet egy helyes, aranyos kis esküvőhöz, hogy még felsorolni is nehéz. Szükség van esküvőszervezőre, helyszínre, étel-italra, tortára, sós- és édes aprósüteményekre, ceremóniamesterre, meghívóra, fotósra, filmesre, zenekarra, dekorációra, menyasszonyi és menyecske ruhára, cipőre, vőlegényi ruhára, koszorúslány ruhákra, menyasszonyi csokorra, dobócsokorra, a koszorúslányok csokraira, és templomi, polgári esküvő díjazását is ki kell fizetni. A vendégeknek is biztosítani kell a szállást. A jelenlegi piaci árak a szolgáltatóktól függenek.