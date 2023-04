Drakula félelmetes tekintetét is bátran, mosolyogva állta a döbröközi küldöttség. A huszonhat tagú csapat Farkas Edit polgármester vezetésével a múlt héten utazott különbusszal Erdélybe. Eleget téve a testvértelepülés, azaz Csíkrákos, illetve polgármestere, Császár Attila tavaly tett meghívásának. A delegáció a kint töltött három teljes napon át nemcsak a vendéglátó községgel ismerkedett meg, hanem a környező terület számos látnivalójával, emlékhelyével is. Maradandó élményt jelentett Gyimesbükkösön az ezeréves határ, a csíkszentsimoni Csíki sörgyár, a csíksomlyói nyereg, a parajdi sóbánya és még lehetne sorolni az utazás helyszíneit. A csapat elutazott Farlaslakára is és megkoszorúzta Tamási Áron, a Kossuth-díjas székely-magyar író sírját.

A bevezetőben említett Drakula egyébként Segesváron – Petőfi Sándor halálának helyszínén – riogatja a világ leghíresebb vámpír figurájának történetét annak idején szívdobogva olvasó utazókat: tartani természetesen nem kell tőle, hiszen mellszobor alakjában látható a városban. Itt született egykoron Vlad néven, amikor pedig később Hasalföld fejedelme lett, a történetíróktól megkapta a Țepeș, azaz karóba húzó melléknevet. Tagja lett a Sárkány – románul dracul – Lovagrendnek is. Miután az ellene küldött török basát és kíséretét is karóba húzatta, Romániában a hont védő, kifejezetten pozitív személyiségnek számít.

S ha már szó esett a sörről, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy a küldöttség – Vincze Anna és Illés Ferenc felajánlásának köszönhetően – pillés babát és jóféle, aranyérmes döbröközi repkénypálinkát vitt magával ajándékba. Utóbbival is lehetett koccintani a további sikeres együttműködésre.

– Bízom benne, hogy jövőre még többen csatlakoznak hozzánk, és együtt fedezhetjük fel Erdély gyönyörűségeit – mondta el lapunknak Farkas Edit. – Remélem azonban, hogy legközelebb Csikrákos küldöttsége látogat községünkbe, tolmácsoltam is ezen meghívásunkat. Az már most biztos, hogy a balatonfenyvesi nyári táborba hét csíkrákosi fiatalt viszünk magunkkal. Emellett minden évben szeretnék egy-egy csoportot vinni az erdélyi testvértelepülésre.

Tavaly írták alá a megállapodást

A testvértelepülési kapcsolatok szempontjából tavaly június 28-ig „egykének” számított Döbrököz. Azaz, egészen eddig a keddi napig nem volt testvértelepülése a községnek. Ez a helyzet egy nappal később, 2022. június 29-én – Potápi Árpád János államtitkár, országgyűlési képviselő közbenjárására – egycsapásra megváltozott, természetesen előnyére. Ekkor fogadta ugyanis a helyi önkormányzat azt a küldöttséget, mely a partnerség létrehozása céljából érkezett Erdélyből. A csíkrákosi delegációt Császár Attila polgármester vezette. Jómaga látta el kézjegyével a partnerséget hivatalos szintre emelő okmányt, míg a házigazdák részéről Farkas Edit polgármester tette ugyanezt. Császár Attila kijelentette, hogy várják új barátaikat, nyitott a kapu, szeretettel fogadják őket.