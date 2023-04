Máté Szabolcs hőgyészi polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy az önkéntesek által működtetett hőgyészi adománybolt olyan népszerű lett, hogy a harmadik faluból is küldtek megunt, de még használható tárgyakat. Becsületkassza is működik az adományboltban. A százezer forint adományt a Katolikus Karitász egyházi humanitárius szervezet kapta, amelynek tagjai élelmiszercsomagokat állítanak össze rászorulóknak.