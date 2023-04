Kecsegtető lehet ebben az igazán ijesztő gazdasági helyzetben kripto valutába fektetni. Dr. Varga István régóta foglalkozik a kérdéssel, aki előttünk is feltárta milyen előnyei és hátrányai lehetnek ennek.

– A nagy hozamlehetőség mindenképp ígéretes – emelte ki dr. Varga István. A kriptovaluták az évek során jelentős árfolyam emelkedési potenciált mutatnak, egyeseknél gyors emelkedés volt tapasztalható. Ez sok befektetőt vonzott, akiknek ez igazán be is vált, mivel igen magas hozamot adott. Kiváló alternatíva a diverzifikációra is, vagyis arra, hogy több lábon álljunk. Érdemes a kriptopénzeket hozzáadni olyan portfólióhoz, amely már hagyományos befektetéseket, például részvényeket és kötvényeket is tartalmaz, ez segíthet a kockázatkezelésben.

Másik hatalmas előnyük, hogy a kriptovaluták decentralizáltak, ami azt jelenti, hogy nem ellenőrzi őket egyetlen központi bank vagy kormány sem. A kriptovaluták alapját képező blokkláncon, az elektronikus pénzeszközök mögöttes technológiáján zajló tranzakciókat kriptográfia segítségével biztosítják, ami biztonságosabbá teheti őket a hagyományos pénzügyi rendszerekhez képest.

Egyre több helyen és szélesebb körben elfogadottak ezek a valuták, különböző kereskedők és online platformok által áruk és szolgáltatások fizetésére szolgáló fizetési formaként. A fokozódó elfogadás potenciálisan növeli a keresletüket, ami feltételezhetően az árak emelkedéséhez vezet.

– Egyes befektetők az infláció elleni potenciális fedezetnek tekintik. A kriptovalutákat jellemzően korlátozott kínálattal tervezik, ami azt jelenti, hogy nem lehet ugyanúgy kitéve az inflációnak, mint a hagyományos valuták. A technológiai innovációról nem is beszélve.

A blokklánc-technológia forradalmi újdonság, amely képes átalakítani különböző iparágakat, többek között a pénzügyeket és az ellátási láncok kezelését. A kriptovalutákba való befektetés egy olyan módnak tekinthető, amellyel részt vehetünk ebben az innovációban és részesülhetünk a potenciális előnyeiből.

– Fontos megjegyezni, hogy a kriptovalutákba való befektetés kockázatokkal is jár, beleértve a magas ármozgást, a szabályozási bizonytalanságot és a felügyelet hiányát a hagyományos pénzügyi rendszerekhez képest. A kriptovaluták árai nagymértékben ingadozhatnak, és a befektetőknek gondosan mérlegelniük kell kockázattűrő képességüket és befektetési céljaikat, mielőtt emellett döntenek. Ajánlott szakmai pénzügyi tanácsot kérni, mielőtt bármilyen döntést hozunk.