Tavasz elején általában jobban odafigyelünk a vitaminbevitelre, hiszen a téli időszakban mindenki kevesebb zöldséghez, gyümölcshöz jut, mint az év többi hónapjában, van tehát mit pótolni. De a vitaminok nemcsak az általános közérzetünket és energiaszintünket javíthatják, hanem olyan komoly betegségekre vagy éppen a belőlük való felépülésre is hatással lehetnek, mint a stroke.

A stroke egy hirtelen kialakuló állapot, amely során bizonyos agyterületeink vérellátása olyan mértékben romlik, hogy az ott levő sejtek egy része elpusztul. A stroke rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzár egy eret az agyban. Ahogy a vérellátás megszűnik, az idegsejtek oxigén- és tápanyaghiány miatt néhány percen belül elhalnak.

Másik fajtája a vérzéses stroke, mely során az agyban egy ér megreped és vérzés keletkezik. A kiömlő vér egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt az adott ér által ellátott távolabbi agyterületekre már nem jut elegendő vér.

Az utóbbi évek kutatásainak eredményeképpen a megelőzés egy új dimenziója nyílhat meg azzal, hogy fény derült rá; egyes vitaminok hiánya növelheti a stroke kialakulásának rizikóját, más vitaminok hiánya pedig a stroke utáni felépülés esélyeit ronthatják. A B-vitaminok elengedhetetlenek a sejtek osztódásához, energiaellátásához, anyagcseréjéhez. A B12-vitaminnak kiemelt szerepe van a vörösvérsejtek képzésében és támogatja az idegrendszer működését is.

A B12-vitamin-hiány azért növelheti a stroke kockázatát, mert ha nincs jelen ez a vitamin a szervezetben, egy bizonyos homocisztein nevű aminosav felhalmozódik; ez pedig csökkenti az erek tápanyagellátását és oxidatív stresszhez vezethet. A B12-vitamin hiánya kialakulhat táplálkozás miatt (például szigorú vegán étrend esetén, ami tiltja az állati eredetű ételek, még a tejtermékek fogyasztását is), de a túlzott alkoholfogyasztás vagy bélrendszeri problémák is okozhatják.

Ételeink közül leginkább a vörös húsok és a máj tartalmazzák a legtöbb B12-vitamint, de csirkehússal, tojással, tejtermékekkel és halfélékkel is hozzájuthatunk. A növényi alapú vegán étrendből hiányzik ez a vitamin, ilyen esetben mindenképpen javasolt táplálékkiegészítők szedése.

A tavaszi fáradtságot a D-vitamin hiánya is okozhatja. A D-vitamint leginkább arról ismerjük, hogy a kalcium felszívódását segíti, így járul hozzá a csontok egészségéhez, de a legújabb kutatások azt vizsgálják, hogy talán a szív- és érrendszeri egészségünkre is hatással lehet.

Érdekes összefügést fedeztek fel a tudósok: a storke-ot kapott betegek nagyon gyakran D-vitamin-hiányban szenvednek. Ugyan a vitaminhiány és a stroke kialakulásának kockázata között nem találtak szoros összefüggést, ellenben az megállapítható, hogy a stroke után gyakran súlyos D-vitamin hiány alakul ki a szervezetben, ami hátráltathatja a felépülést is.

Az alacsony D-vitamin szint nem a stroke kialakulásában játszott szerepet, hanem inkább annak következménye. A stroke betegek terápiáját mindenképpen érdemes ezzel a vitaminnal megtámogatni, mert nagy mértékben segítheti a gyógyulást, ha a D-vitamin szintet optimalizálják a betegek szervezetében.