– Néhány hónapja a KDNP is egy programot hirdetett, amelynek az a neve, hogy Fogadj örökbe egy keresztet. Ennek célja éppen hogy az útszéli kereszteket rendbehozzák és arról gondoskodjanak a kisebb-nagyobb közösségek – számolt be az ünnepséget követően Orbán Attila a vármegyei közgyűlés alelnöke, evangélikus lelkész, aki szerint jó látni, hogy nem csak a régieknek, de a mai fiatalabb generációnak is fontos a keresztek gondozása, amely a kereszténységnek és Jézus Krisztus áldozatának a szimbóluma.