A Magyar Jogászegylet Tolna Megyei Szervezete és a Szekszárdi Ügyvédi Kamara közös szervezésében a három régióbeli megye ügyvédei és kamarai jogtanácsosi számára első alkalommal rendeztek ilyen előadássorozatot.

Fotó: Mártonfai Dénes

A program szervezője, dr. Szabó Tamás, a Szekszárdi Ügyvédi Kamara elnöke elmondta, nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a régióiban lévő társ-kamarákkal együttműködve kölcsönösen meghívják egymást rendezvényeinkre, az oktatásokra és a kamarai előadásokra is. Ennek a mostaninak jelentőségét növeli, hogy az Európai Unió, illetőleg az európai kormányok nagy hangsúlyt fektetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére, az ezzel kapcsolatos ellenőrzésekre, így az ügyvédeknek is fontos az ügyfelek átvilágítása, a források ellenőrzése, és adott esetben van bejelentési kötelezettségük is. Szintén örökzöld téma manapság az adatvédelem, hogy a polgárok adatai biztonságban legyenek.

A rendezvényen a résztvevők kredit-pontokat kaptak, s először fordul elő, az is, hogy a telefonon vizsgázhattak. Mindenki az okos-telefonján egy QR kódot kapott, amely azonosította őt, s a részvételért járó három mellé, ha a vizsga eredményes, még egy kreditpontot kapott.

Részt vett az előadássorozaton dr. Réti László a Magyar Jogász Egylet főtitkára, a Budapesti Ügyvédi Kamara korábbi elnöke, aki elmondta, fontos felkészülni az ügyvédeknek a következő négy év során várható jogszabályi és pénzmosás elleni felügyeleti ellenőrzésekre. Ez a rendezvény nem csak teher az ügyvédekre, hanem ajándék is, mert ezzel megtarthatják azokat a privilégiumaikat– ha megfelelnek az előírásoknak –, mint a kötelező ügyvédi részvétel a cégeljárásban és az ingatlan-nyilvántartásban. De ez az ügyfeleiknek is érdeke, mert őket ellenőrzik, és ma kevés fontosabb ismeret van annál, mint a pénzmosás elleni szabályok ismerete.