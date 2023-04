– Iskolánk már több éve tart hangszerbemutató hangversenyeket a város általános iskoláiban és óvodáiban. Így történt, történik ez ebben a tanévben is. Ez a beiskolázási programunk része, melyet a zeneiskolai felvételivel zárunk májusban. Az iskolák és óvodák örülnek az ilyen kis hangversenyeknek és már nem túlzás azt állítani, hogy számítanak is rá. Néhány intézményben a zenetanárok mutatják meg az alsó tagozatos kisiskolásoknak a különböző hangszereket, de ahol az éppen abba az iskolába járó diákok járnak már zenét tanulni hozzánk, akkor ők mutatják be tudásukat a diáktársaik előtt. Az óvodai kiskoncerten az egykor oda oviba járó tanulóink szoktak szerepelni. Minden intézményben szívesen fogadnak és támogatnak bennünket. Egy-egy ilyen bemutató alkalmával sikerül felkelteni a gyerekek érdeklődését a zene iránt – mondta Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény-vezető.

Azok a diákok, akik gyerekkoruktól tanulnak zenét, jobban teljesítenek az iskolában, gördülékenyebben fogalmaznak, és logikusabban érvelnek, könnyebben tanulnak, mert a zene fejleszti a bal agyfélteke működését, és ebben a korai gyermekévek különösen fontos időszakot jelentenek. Ha pedig együttesben játszanak, ráéreznek saját fontosságukra is, valamint arra, hogy az ő hangjuk épp annyira nélkülözhetetlen, mint a körülötte lévőké. Az együttesben, zenekarban való játék fejleszti a csapatmunkára való készséget.