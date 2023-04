A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a dombóvári térség országgyűlési képviselője elmondta: 2019-től, a MFP indulásától számítva 32 darab új falugondnoki busz került a választókerületének kistelepüléseire. Ezek közé tartozik Varsád is. A korábban használt, jó állapotban lévő járművüket az erdélyi Szilágynagyfalunak ajánlották fel. Egészen pontosan az ottani Baptista Gyülekezetet szolgálja a továbbiakban.

Az eseményen Fórizs László, Szilágynagyfalu alpolgármestere is részt vett. Potápi Árpád János Varsád tekintetében nem csak a most átadott új kisbuszt emelte ki, hanem azokat a beruházásokat is, amelyek az elmúlt időszakban valósultak meg – ugyancsak a vidéki kistelepüléseket segítő MFP révén.