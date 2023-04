Heimann Zoltán, a Heimann Családi Birtok borásza a XXII. Szent György-napi Borünnepen nyilatkozott a TEOL.hu-nak. Amellett, hogy meglepetésként érte, azt is elmondta, úgy véli, hogy a minőségre való folyamatos törekedésnek is köszönhető a díj elnyerése, mely véleménye szerint a szekszárdi fajták, vagyis a szekszárdi kékfrankos, a kadarka és a bikavér presztízsét is emeli.

Boros Zoltán, a Magyar Bankholding Zrt. agrár- és élelmiszeripari üzletágigazgatója (j) átadja a Borászok Borásza díjat Heimann Zoltán szekszárdi borásznak a díjátadó gálán a New York Palotában Budapesten. Fotó MTI/Lakatos Péter

Mint azt megírtuk, a díjra esélyes öt borász között volt Bárdos Sarolta, Bott Frigyes, Heimann Zoltán, Ipacs Szabó István és Liptai Zsolt. Péntek este tartották meg 17. Borászok Borásza Díjátadó Gálát Budapesten. Az ünnepélyes eseményen hirdették ki az idei Borászok Borásza verseny győztesét. A címet a szekszárdi Heimann Zoltán (Heimann Családi Birtok) nyerte el.