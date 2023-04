Már gyerekként is vonzódott az íráshoz, naplót vezetett, verseket írt. A közelmúltban a vármegyei könyvtár meghirdette a Lázár Ervin nevét viselő mesepályázatát, melyre ő is beküldte az egyik meséjét. Meglepetésére különdíjas lett. Ezen felbátorodva írt egyre több történetet. Azután megjelent A Sárköz-mesék című könyve, Vassné Ill Teréz ugyancsak mesés illusztrációival. Nemsokára elkészült a folytatás is.

A Sárköz-mesék című könyv

Fotós: D. M.

Hódi Kati azt vallja, hogy időnként ki kell szakadni a valóság néha rideg világából a feltöltődéshez. Ebben segít a meseírás, segítenek az olyan történetek, amelyben a jó elnyeri a jutalmát, a gonosz pedig méltó büntetését. A szerzővel a Gyermekkönyvek nemzetközi napja (április 2.) alkalmával beszélgetünk.

S miután ez a nap a mesék napja, amikor bármi megvalósulhat, Hódi Katalinhoz egy meglepetés vendég is érkezik. Érdemes lesz megfigyelni mindkettőjük nagy örömét. Sőt, még egy baba is tanúja lesz a nagy találkozásnak.

Hódi Katalinhoz egy meglepetés vendég is érkezett

Fotós: D. M.

A podcast felvételt itt is meghallgathatja.

