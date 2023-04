A Szekszárdon élő művész szemet gyönyörködtető, csipkézett tojásai igazi remekművek. Itthon sajnos nem annyira felkapott alkotó, mint Nyugat-Európában. Lúd-, hattyú-, emu-, nandu- és strucctojásokat csipkéz, egyedi műveket hoz létre, úgynevezett plasztikus maratással. A tojások héja több rétegből áll, s az avatott kismester, aprólékos munkával, káprázatos mini-domborműveket állít elő e rétegekbe hatolva. Általában többféle technikát alkalmaz: áttörést is, maratást is, színezést is.

Tojásdíszítéssel 1990 óta foglalkozik. Művészi értékű kézműves alkotásokat előállító kismester. Jelenleg ilyen magas szintű, külföldön is keresett munkákat, ebben a szakmában mindössze ketten produkálnak Magyarországon: egy alföldi tojásdíszítő és ő. Aprólékos a feladat, egy szép, díszes tojás elkészítése 3-4 napig is eltarthat.

Csuhaj Tünde volt Szeri Árpád szerkesztő vendége a Teol.hu podcast legutóbbi adásában (Fotó: TEOL)

A Teol.hu podcast húsvéti műsorának vendége, kiemelkedő iparművészeti munkásságának köszönhetően, beírta nevét Tolna Megye Értéktárába is. Azt is megkérdezzük tőle, hogy eddig nagyjából hány tojást díszített és nagyjából hány százalékra tehető a törési arány?

