25 ÉVE „Szekszárdon sajtótájékoztatóra hívták tegnap az újságírókat a Tolna-Hús Rt. vezetői abból az alkalomból – ahogy Zöld Gyula tulajdonos fogalmazott –, hogy az MSZOSZ székháza elől elment az utolsó tüntető is. Mint ismeretes, a Fázis Rt. (a volt Szekszárdi Húsipari Rt-t megvásároló cég) megállapodást kötött az MSZOSZ-szal, mélynek alapján a volt SZH Rt-s dolgozók követeléseit átvállalja. Tette ezt azért – mondta Zöld Gyula –, hogy végre béke és nyugalom legyen a szekszárdi húsos cég körül. Az első kedvezményt már akkor megtette a Fázis Rt., amikor 50 millió forinttal felemelte a vételárat azért, hogy a dolgozók a járandóságaikat megkapják. Ezt egészítették ki most azzal, hogy a kollektív szerződés szerinti járandóság 88 százalékát kifizetik a volt dolgozóknak, noha erre semmilyen törvény nem is kötelezhetné”.

25 ÉVE „Tolnanémedi közelében ismeretlen férfi holttestére akadt egy horgász a Sió medrében. A férfit a sárbogárdi rendőrség már kereste. Külsérelmi nyomot nem találtak rajta, feltehetően vízbe fulladt.”

25 ÉVE „Dr. Lehel Péterné tartott Szekszárdon, a a Wosinsky Mór Múzeumban tojásfestési bemutatót. Piroska a több mint 300 mintából álló gyűjteményéből minden előrajzolás nélkül viaszba mártott kicával rajzolta a cseresznyés, tulipános, virágos, madaras mintát a tojásokra. Közel kétszáz érdeklődő – köztük óvodások, iskolások és felnőttek – volt kíváncsi arra, hogyan készülnek a bátai minták, s ha kedvük volt, a festést ki is próbálhatták.”

