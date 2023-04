A hírrel kapcsolatban dr. Puskás Imre, a helyi önkormányzati képviselő-testület Fidesz-KDNP frakciójának vezetője elmondta, Horváth István, a térség országgyűlési képviselője nagyon sokat segített abban, hogy a sikeres támogatásoknak köszönhetően fejlődjön a település, minden beruházásnál lehetett rá számítani.

Az elmúlt évben száz millió forintos támogatást nyert el a település, amit a Kövesdi út felújítására, a Számvevőszék épületének (volt téesz iroda) homlokzatára, valamint – a Kolozsvári és a Patak utcák kereszteződésénél – egy új játszótér kialakítására költött az önkormányzat.

A most elnyert pályázat, a 638 millió forint jelentős összeg, amit az idősek otthonára költenek majd. Teljesen új épület készül a régi helyén, illetve miután az önkormányzat a mellette álló telket is megvásárolta, így a réginél jóval nagyobb épület készülhet majd el. A nappali ellátást biztosító intézményben a létszámot is növelni tudják, az idősek ellátását pedig méltóbb körülmények között biztosíthatják.

Dr. Puskás Imre elmondta, mivel a megyei önkormányzattal közösen pályáztak, így a megvalósítást is együttműködve tervezik. Minél előbb szeretnének eljutni addig, hogy a közbeszerzési pályázatot kiírják és kiválasszák a megfelelő kivitelezőt. Terveik szerint még az idei évben eljutnak addig, hogy a kivitelezővel aláírják a szerződést.

Gondot jelenthet viszont, hogy az elmúlt évben sokat drágultak az építőanyagok, így az önkormányzatnak nagy gondot jelenthet, ha a 638 millió forintos támogatást ki kell majd egészítenie, esetleg fejlesztési hitelt kell felvennie – tette hozzá a frakcióvezető.