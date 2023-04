60 ÉVE „a földművesszövetkezeti szervek megyénkben négy vagon füstölt árut vásároltak fel a házi disznóölésekből Budapest ellátásának változatosabbá tételére. Főleg Németkéren, Nagydorogon, Dunaföldvárott, Pakson, Dunaszentgyörgyön adtak el a tsz-tagok házi disznóöléseikből nagyobb mennyiségű füstölt árut.”

60 ÉVE arról adott tájékoztatást a lap, hogy Tolna megyében is akció indul kecskebékák nagy tömegű gyűjtésére és felvásárlására. „Ezt az akciót Megyei Értékesítési Központ (MÉK) irányítja, és főként Bonyhád körzetéből mintegy 10 mázsát tervez export célokra felhasználni. A kecskebéka nagy keresletnek örvend, főleg az angol, de az olasz és francia piacokon is. A MAVAD megbízásából az éticsiga gyűjtését és felvásárlását is a MÉK végzi. A tervek szerint megyénkből 3,5 vagon éticsigát küldenek a kereskedelmi szervek exportra.”

60 ÉVE „a szekszárdi fegyveres testületek klubjában bélyegkiállítás volt. A klub bélyegkörének tizenegy tagja mutatta be értékes gyűjteményét. A kiállítást mintegy 250 látogató tekintette meg, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak a gyűjteményekről. A kiállítás idején a látogatók közül négyen kérték felvételüket a fegyveres testületek bélyegklubjába.”