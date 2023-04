Mint emlékeztetett, a Sportközpont Nkft. szászszázalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság, amelynek fenntartója a város, így amellett, hogy feladatokat adhat a központnak, ehhez forrást is biztosítania kell, lévén a feladatok többségében közhasznúak, és a komplexum üzemeltetését is nonprofit formában teszik.

Szőke Gergő ügyvezető szerint ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a szekszárdi sportközpont vezetősége egy költségvetési tervet készít, amelyet ha az önkormányzat elfogad, akkor a feladataikat a lehetőségekhez, a forrás mennyiségéhez igazítják.

– Ez, a működéséhez rendelt forrás összege 2017 óta nem változott, a tavalyi évtől pedig az energiaválság miatt jelentősen megnehezült a sportközpont működése – emelte ki Szőke Gergő. A nyolcszorosára emelkedtek az energiaárak, valamint az infláció és az egyéb nehezítő gazdasági körülmények ellenére teljes üzemben működött a sportközpont, azaz mind az élményfürdő, az uszoda, mind pedig a sportcsarnok.

Az ügyvezető, állítása szerint folyamatosan jelezte a város felé, hogy hosszú távon nem működik ez a rendszer, hiszen a társaság eladósodik. Úgy fogalmazott, nem szeretett volna egy személyben dönteni arról, hogy melyik létesítményt zárják be, hiszen csupán így lehetett volna ilyen pénzösszegből kihozni a működést.

Azt mondta, már múlt év novemberében kérte Szekszárd Közgyűlését, hogy ha nem tud többletforrást biztosítani a működéshez, akkor bírálja felül a feladatellátási szerződést, esetlegesen feladatokat megvonva a kiegyensúlyozott működés érdekében. A közgyűlés az Oktatási és Sportbizottság elnökét, Murvai Árpádot jelölte ki a feladatra, praktikusan neki kellett volna állást foglalnia, hogy melyik létesítmény vagy szakosztály legyen az, amelyik ettől ellehetetlenül. A feladat határideje január 15-e lett volna, ám ez azóta sem történt meg – mutatott rá az ügyvezető.

Szőke Gergő kiemelte, ahhoz, hogy most, áprilisban el tudják kezdeni a felkészülést az élményfürdő megnyitására, mindenképpen többletforrásra van szükség. Célzott arra is, hogy a többletforrás kérelmező előterjesztéssel kapcsolatban az Éljen Szekszárd frakcióvezetője, Bomba Gábor úgy fogalmazott, hogy a sportközpont ügyvezetője csődbe vitte az intézményt és rossz döntéseinek következménye a kialakult helyzet.

– Csődeljárás a társaság ellen nincs, igaz, kifizetetlen számlák vannak – ismerte be Szőke Gergő, hozzátéve, hogy már korábban jelezte az önkormányzat felé, hogy ezek rendezéséhez többletforrásra lenne szükségük. Megjegyezte, hogy a sportközpont jelenleg is működik, az itteni egyesületek kimagasló sporteredményt tudnak felmutatni.

– Ezt Magyarország kormánya is elismeri, hiszen a szekszárdi intézményt kiemelt vidéki sportközpontként kezeli, állami támogatást is folyósít, de sajnos ez csupán sportfejlesztésre használható fel, így közüzemi díjakat nem tudunk ebből fizetni. Így állhat elő az a kettős helyzet, hogy miközben a sportszakosztályok és sportolók számát növeljük, a létesítményeket egyre nehezebben tudjuk üzemeltetni – számolt be a jelenlegi helyzetről az ügyvezető.

Hozzátette, abban bízik, hogy a következő közgyűlésen meg lesz a szükséges többség azzal, hogy a helyi Fidesz frakció – miként eddig is tette – támogatja majd az előterjesztést, hiszen az ő céljuk is az, hogy ezek a feladatok el legyenek látva és a helyi sportélet továbbra is működhessen.

Bomba Gábor nyilatkozataira reagálva elmondta, a héten az önkormányzatnál vizsgálatot kezdeményezett maga ellen, amelynek során áttekintve a bizottsági döntéseket, közgyűlési határozatokat kiderülhet, hogy kinek van igaza.

– Mi mindent törvényesen láttunk el, döntéseink nem az önös érdekeket, hanem a szekszárdi sportot szolgálták – hangsúlyozta Szőke Gergő, aki arra kérte az önkormányzatot, hogy a vizsgálat lezárulta után hozzák nyilvánosságra az eredményét annak érdekében, hogy a jövőben el lehessen kerülni az ilyen felelőtlen nyilatkozatokat.

Ha a közgyűlés nem szavazza meg egységesen a többletforrást a központnak, akkor nagyon nehéz lesz kinyitni az élményfürdőt – fogalmazott portálunknak az ügyvezető, hozzátéve, talán nem is sikerül a nyitás, pedig tavaly 48 ezer látogatójuk volt Szekszárdról és a környező településekről.