A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 13 százalékkal csökkent, a külföldi vendégek által eltöltött éjszakáké 17 százalékkal növekedett, a statisztikai hivatal adatai szerint.

A belföldi vendégek száma, országosan idén februárban 11, a vendégéjszakáké 13 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 305 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 694 ezer volt. Az éjszakák 77 százalékát szállodákban töltötték, ahol a vendégéjszakák száma 11 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál.

A forgalom a panziókban 17, a közösségi szálláshelyeken 19 százalékkal csökkent a tavaly februárihoz viszonyítva. A két legnépszerűbb turisztikai régióban, a Budapest-Közép-Duna-vidéken és a Balatonon a belföldi vendégéjszakák 27, illetve 17 százalékát regisztrálták, maradt tehát bőven üres szoba.

A Bodri Pincészet Faluhely dűlőn, Szekszárd határában nagyon népszerű, nem csak a boraik, ételeik miatt, de a gyönyörű környezetben a szállás helyek miatt is. Dr. Bodri István, a pincészet ügyvezető igazgatója elmondta, idén ők is azt tapasztalják, hogy visszafogottabb a szállásra jelentkezők száma. Vannak már nyári foglalások is, de ez is elmarad például a tavalyitól. Úgy tűnik az emberek, családok spórolnak ahol csak tudnak.

A Takler Pincészet része a Takler Kúria a decsi szőlőhegyen, ahol a romantikus hangulat mellett szinte minden egyedi igényt teljesíteni tudnak. Takler András, a kúria vezetője elmondta, április elsejétől nyitottak ki teljesen – a téli hónapok alatt, a magas gázárak miatt nem teljes üzemmódban dolgoztak – egyelőre nincs okuk panaszra. A hétvégéket előre lefoglalták a lakodalmasok, hét közben pedig az üzleti szféra szereplői tartanak náluk több napos konferenciát, továbbképzéseket, találkozókat. Vonzó a környezet és a családias hangulat, a wellness szolgáltatás, és emellett az egyedi igényeket is teljesíteni tudják. Egyéni foglalásokból még kevés van, ezek száma talán majd a nyári szünet idején megélénkül.

– Mindketten viszonylag jól keresünk a férjemmel, nincs okom panaszra, de a régi életünket, azaz hogy két-három havonta elmentünk welnessezni a családdal, nem tudtuk megtartani – mondta Pusztainé Kollár Piroska. – Ahhoz, hogy tudjuk finanszírozni a gyermekeink különóráit, hogy a hétköznapokban ne kelljen lemondani az eddig elért dolgainkról, feláldoztuk többek között az utazást, illetve kevesebbet járunk étterembe is.

A külföldi vendég több volt mint a hazai

A szálláshelyekre országosan érkezett 247 ezer vendég összesen 686 ezer vendégéjszakát töltött el hazánkban. Ezek 83 százalékát szállodákban töltötték. A legnépszerűbb turisztikai régió a Budapest-Közép-Duna-vidék volt, ahol a külföldivendég-éjszakák 65 százalékát regisztrálták. Széchenyi Pihenőkártyával a kereskedelmi szálláshelyeken 7,6 százalékkal többet, 1,7 milliárd forintot fizettek a kártyatulajdonosok.

A statisztikai hivatal adatai szerint az országban 1873 kereskedelmi szálláshely, köztük 778 szálloda és 847 panzió volt nyitva a hónap egy részében vagy egészében.

Az összes eltöltött vendégéjszaka 50-50 százalékban oszlott meg a belföldi és a külföldi vendégek között.

Az idei év első két hónapjában a kereskedelmi szálláshelyeken 8,5 százalékkal több, összesen 2,8 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek 4,4 százalékkal kevesebb, a külföldiek 26 százalékkal több (egyaránt 1,4 millió) vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi szálláshelyeken, mint tavaly januárban-februárban. A kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó árbevétele folyó áron 51 százalékkal nőtt, – ebben szerepet játszottak az áremelkedések is – és csaknem 62 milliárd forintot tett ki.