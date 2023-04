– Az intézmény előtti tojásfára várunk tojásdíszeket, ezzel gazdagítva az ünnepi díszletet - mondta el Huckerné Linde Judit, a közművelődési központ igazgatója.

– Volt egy kézművesfoglalkozásunk, ahová gyerekeket és felnőtteket is vártunk húsvéti díszek készítésére. A foglalkozást Steib Gáborné könyvtáros vezette és sok szép textiltojás készült. A gyerekeknek is szerettünk volna kedveskedni, ezért tojáskereső játékra is invitáltuk őket.

Ehhez csütörtök délelőtt saját készítésű belaminált papírtojásokat szórtunk el az intézmény körül, amelyeket a gyermekek lelkesen keresgéltek. A szerencsés megtalálók apró kedvességeket kaptak jutalmul. Ezt a játékot már tavaly is játszottuk, és nekünk, dolgozóknak is sok örömet okozott.