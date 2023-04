– Nem szeretnénk, ha utóbbi esetében a forgalom csak a Györkönyi utcát terhelné majd, vagy a Pál, a Kurcz György és a Domb utcákat, ezért tartottuk fontosnak a beruházó céggel egyetértésben a tehermentesítő út létesítését. Tehát jelen projekt a Paks II. beruházáshoz közvetetten kapcsolódó, lakóterületfejlesztésből adódó útfejlesztés – jelezte Szabó Péter. A sajtónyilvános szerződéskötésen az is elhangzott, hogy a kivitelezésre 140 nap áll rendelkezésre, és összesen 1250 méter hosszan végeznek munkálatokat.

Fotó: Molnár Gyula

Hámori Szabolcs, a HGT Invest Kft. ügyvezetője úgy tájékoztatott, hogy az útpálya hat méter széleségű lesz, a meglévőt bővítik majd. A teljes útpályára új aszfalt kerül, a bővítéssel érintett részen pedig új rétegrendet is kap a felület, emellett az útépítés mellett a csapadékvíz elvezetését is megoldják. Hozzátette, hogy április 27-én veszik át a munkaterületet, és hozzá is látnak a feladatnak. Hámori Szabolcs azt is elmondta, hogy megpróbálják az egypályás forgalmat biztosítani, de előfordulhat, hogy rövid ideig szükség lesz teljes útlezárásra, utóbbi esetben előzetesen tájékoztatják a közlekedőket. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy mire idáig jutnak, elkészül majd a Vácika utca. A mintegy 250 millió forint értékű beruházás teljes egészében kormányzati támogatásból valósul meg.