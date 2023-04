A legmodernebb technológiai feltételek, valamint a kimagasló szakmai háttér a garancia arra, hogy Bátaapátiban igen magas biztonsági körülmények között tárolják a kis-és közepes radioaktív hulladékokat – tájékoztatta a megjelenteket Tillmann Péter. A TETT alelnöke a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás – melynek Bátaszék is tagja – tavalyi évi munkájáról számolt be.

Megnyugtató információ volt, hogy a telephely környékéről vett mintákból nem volt kimutatható a tárolókba szállított hulladékokból származó radioaktív anyagok jelenléte.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester a tavalyi év eredményeiről, valamint az idei tervekről számolt be a megjelenteknek. A múlt év működését elsősorban a drasztikus energiaárak emelkedése nehezítette. Ennek ellenére sikerült 233 millió forintos pénzmaradvánnyal zárni az évet. A számadatokból kiderült, hogy a legnagyobb kiadási tételt az intézményrendszer működtetése adja. A városüzemeltetési feladatok ugyan hasonlóak, viszont az idén a megemelkedett energiaárak és a bérnövekedésből adódó terhek miatt, 20 millió forinttal többe kerül a zöldterületek, utak, létesítmények gondozása, fenntartása.

Nincs szégyenkezni valója Bátaszéknek a felújítások terén sem - mondta a polgármester. Tavaly 85,6 millió forintot biztosított a város erre a célra. Ebből újult meg a Számvevőség épületének homlokzata, a Kövesdi bekötő út. A beruházásokra fordított összeg megközelítette a 179 millió forintot. Ennek legnagyobb része az általános iskola épületének energetikai fejlesztéséhez kapcsolódik, valamint megújulhatott a Kolozsvári utca játszótere, de évről-évre folyamatban van a közvilágítás korszerűsítése is. Hamarosan elkészül a piac tér is. A hat hektáros ipari park az idei évben benépesült, így újabb terület bevonására lesz szükség., és hamarosan az Agrárlogisztikai Központ is kinyithatja kapuit – hangzott el a tájékoztatón.

A közmeghallgatáson kérdések is elhangzottak. Elsősorban a sportpálya átépítésének, valamint a médiaszerződések megszűnésének okairól kérdeztek a megjelentek. A polgármester és Dr. Puskás Imre FIDESZ-KDNP frakcióvezető döntéseik hátteréről tájékoztatta az érdeklődőket.