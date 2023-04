Még mindig sok a beteg, – gyermekek és felnőttek között is – akik megfázással, felsőlégúti fertőzésekkel küszködnek. Erről leginkább az időjárás tehet. Dr. Gonda Mária szekszárdi gyermekorvos elmondta, csökken a betegek száma, de még mindig a vírusos fertőzések dominálnak.

– Tőlem is gyakran kérdezik a szülők, meddig adják még a vitaminokat a gyermekeiknek, mondta a gyermekorvos. A szakmai protokoll szerint egy éves korig folyamatosan kell adni a D vitamint, én három éves korig azoknak a kicsiknek is ajánlom a napi egy cseppet, akik panel lakásban élnek a szüleikkel, mert kevesebbet vannak napon, mint azok, akik családi házban nőnek fel. A nagyobb gyermekeknek a C és D vitaminokat, immunerősítőket a téli időszakra ajánlom csak, ahogy lehet már vásárolni a friss retekből, salátából, szabadföldi eperből, cseresznyéből, úgy már feleslegesek a gyógyszerrel bevitt vitaminok.

– Azt szoktuk mondani, a normál vegyes táplálkozás fedezi a vitamin szükségeltünket. Persze nem mindig könnyű a „normál vegyes táplálkozást” rendszeresen biztosítani: ehhez naponta 4-5 alkalommal kellene friss zöldséget, esetleg gyümölcsöt fogyasztani, ezeket is lehetőleg nyersen, vagy a lehető legkisebb hőkezeléssel elkészíteni. Hetente háromszor kellene tengeri halat fogyasztani. Rendszeresen kellene májat, hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonát tartalmazó ételeket fogyasztani – mondta egy szekszárdi dietetikus. Aki mindezt nem tudja biztosítani, annak főleg az ősztől tavaszig terjedő időszakban érdemes vitamin pótlásról gondoskodnia. Ez egyszerűen megoldható táplálék kiegészítőkkel, multivitaminokkal, de legalább a C-vitamin és D-vitamin bevitelére figyeljünk.

Terhesség, szoptatás, gyermekkor, idős kor, krónikus betegség esetén, és nehéz fizikai munkát végzőknél a vitamin szükséglet is megemelkedik, így ezekben az esetekben érdemes odafigyelni a táplálkozásra, és a kiegészítő forrásokra. Egyéb esetekben a többlet vitamin bevitelnek kedvező hatása nem egyértelmű. Néhány vizsgálat rávilágított arra, hogy míg közepes dózisban fogyasztott vitaminoknak (E és A-vitamin esetében) bizonyos daganatok előfordulásával szemben védő hatása van, addig emelt dózisban fogyasztva a daganatok előfordulása megemelkedett. Következésképp itt is az arany középút választása az ideális: egészségesek normál vegyes táplálkozás mellett ősztől tavaszig kúraszerűen fogyasszanak vitamint, nyomelemeket tartalmazó táplálék kiegészítőket.

Tabletták helyett együnk gyümölcsöt

A mesterségesen előállított vitaminokról, így a multivitaminokról is megoszlanak a vélemények. Ellenük szól, hogy csak a vitamint tartalmazzák, míg a táplálékban levő egyéb alkotók javítják a vitaminok hasznosulását, felszívódását, és egyéb kedvező hatásaikkal (például antioxidánsok) járulnak hozzá egészségünk megőrzéséhez. A tabletták továbbá olyan anyagokat is tartalmaznak (vivőanyag, tartósító, színezék), amik szükségesek a készítmények kialakításához, de jótékony hatásuk szervezetünkre nincs. Ezért természetes forrásból származó, hőkezelés nélkül készített, tartósítószert és színezéket nem tartalmazó táplálék kiegészítőket javasolt szedni. Az összetételnél figyelembe kell venni, hogy van-e szó krónikus betegségről, terhességről, szoptatásról, dohányzik-e, milyen fizikai és mentális megterhelésnek van kitéve, és milyen életkorú a fogyasztó. Kaphatók olyan multivitaminok, melyek megfelelő arányban ásványi anyagokat is tartalmaznak, melyek a vitaminok hatékonyságát, felszívódását elősegítik.