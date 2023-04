Koller Kinga, főhadnagy az egyetlen magyar nő, aki egy Dassault Falcon 7X-es sugárhajtású honvédségi repülőgépet vezethet, így az utóbbi években számos előadást tartott már, ezeken megosztotta tapasztalatait szakmájáról és a repülés világáról. A teveli előadásában központi téma volt álma megvalósításának fontossága és a kitartó munka, amelyek mind sikerének hátterében állnak.

– Katona családból származom, édesapám dr. Koller József, az MH Légierő Parancsnokság megbízott parancsnoka, harci helikopter pilóta. A családomnak köszönhetően már kiskoromban megismerkedtem a repüléssel, de akkor még más pályára készültem. A repülés iránti vágyam az egyetemi évek során alakult ki.

Gimnazistaként az idegen nyelvek érdekelték inkább, amit mi sem mutat jobban, mint hogy három nyelvből – angol, francia és olasz – van felsőfokú nyelvvizsgája.

– Ekkor még külügyi vonalon szerettem volna elhelyezkedni, ezért közgazdász diplomát szereztem. A közgazdász diploma megszerzése után, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonság- és védelempolitika mesterszakára felvételiztem, mert akkor még külügyi, illetve diplomáciai vonalon szerettem volna elhelyezkedni. Mindeközben a hobbinak induló sportrepülés egészen más irányba terelte a pályaválasztásomat.

A repülés iránti vágya már az egyetemi évek során kialakult (Beküldött fotó)

A repülés iránti szenvedélye és az uniformis iránti vágya miatt döntött úgy, hogy szülei nyomdokába lép. Kanadából a Magyar Honvédség első női pilótájaként tért haza, aki sikerrel teljesítette a NATO repülőkiképzését, az NFTC program második fázisát.

– Kanadában folyik az egyik legkomolyabb pilótaképzés a világon. Az oktatóim nagyon szigorúak voltak és az extrém időjárási viszonyok sem kedveztek nekünk, hogy finoman fogalmazzak. Ennek ellenére itt nagyon sokat tanultam és büszke vagyok rá, hogy végig tudtam csinálni.

Az előadás során bemutatta a pilóta szakma sokoldalúságát és az összes szakmai és emberi kihívást, amelyekkel a pályán találkozni lehet. Az is szóba került, milyen nagy felelősséget állít elé szakmája, milyen fontos a képességei és az ismeretei fejlesztése annak érdekében, hogy mindennapi feladatait ellássa.

– Mondhatom, hogy bejártam már a világot. Ezekkel a három hajtóműves Falconokkal sokkal gyorsabban jutunk A-ból B-be, mint a legtöbb kereskedelmi géppel. Nemcsak a honvédségi katonákat szállítjuk, hanem kormányzati repüléseket is végrehajtunk velük. A csodálatos ezekben a gépekben az, hogy egy tankolással képesek vagyunk kontinenseket átszelni. Azt hozzá kell tennem, hogy egy-egy ilyen repülés megtervezése bizony hosszú órákba, de akár napokba is telhet, hiszen időzónákat lépünk át és az időjárási viszontagságokkal is számolnunk kell.

Kinga előadása során részletesen beszélt a repülési folyamatokról, a biztonságról és a repülési protokollokról. Gyakran kiemelte, hogy szakmájában a legfontosabb dolog a folyamatos tanulás és fejlődés. Az előadásaiból a hallgatóság megismerhette a repülőgépek különleges technikáit és funkcióit, valamint betekintést nyerhettek abba, hogy milyen egyedi kihívásokkal és lehetőségekkel jár a repülőgéppilóta szakma.

– A közös nyelv ugyan az angol a rádiózás során, azonban olykor komoly kihívást jelent megérteni mondjuk egy afrikai vagy ázsiai akcentussal beszélő kollégát. A legnagyobb próbatétel a pályafutásom során, ami egyben a legijesztőbb is volt, amikor egy afrikai országot átrepülve teljes rádiócsend volt.

Kanadából a Magyar Honvédség első női pilótájaként tért haza (Beküldött fotó)

Koller Kinga kiemelte, számára a munkahét nem hétfőtől péntekig, egy munkanap nem nyolctól ötig tart.

– Változó, mikor repülünk éppen, van hogy éjszaka indulunk, van hogy reggel vagy éppen délután szállunk fel. Habár jár némi áldozattal és erőfeszítéssel ez a nem fix munkarend, mégis csodálatos érzés amikor a csillagos ég alatt húzzuk ki a bőröndünket a repülőhöz, és aztán a felhők feletti iroda mindenért kárpótolja a pilótát.

Egyelőre Magyarországon nincs sok női repülőgéppilóta, azonban Koller Kinga reméli, hogy karrierútja bemutatása segíthet a hallgatóságnak abban, hogy jobban megértsék a repülési szakma sokoldalúságát és kihívásait, inspiráló lehet az álmok megvalósításához, hiszen jól példázza, hogy a nőknek is ugyanolyan létjogosultsága van a katonai pályán és a katonai pilótapályán, mint a férfiaknak.