Az országban, amelyet em csak Magyarországon, hanem Európa legtöbb államban is sok éven át minta-országnak tekintettek, az utóbbi bő fél évtizedben komoly változások mentek, s mennek ma is végbe. Ehhez hozzájárult Angela Merkel 16 éves kancellárságának vége, az új szövetségi kormány hivatali idejének kezdete, a CDU, a Kereszténydemokrata Unió politikai térvesztése, s ezzel egy időben a Zöldek politikai térnyerése. Az átalakulás pedig nem csak a politika, hanem a gazdaság és a társadalom színterén is érzékelhető.

Merkel azt a politikát választotta, mondta az előadó, hogy előremenve, megvalósította a zöldek szándékainak egy részét, ez kezdetben sikeresnek tűnt, de később visszaütött, elment sok híve. Bezárták az atomerőművek jelentős részét, s a napokban az utolsó hármat is. Beindultak a szénnel működők, nőtt a CO2 kibocsátás, és az orosz-ukrán háború miatt tovább nőttek az energiagondok.