Sokan nem is tudják, milyen szűréseket milyen időközönként javasolt megismételni, pedig az egészség megőrzésében, a komoly betegségek kialakulásának megelőzésében fontos szerepe van a szűrővizsgálatoknak. Bár rengeteg magyar retteg például a daganatos betegségektől, mégis kevesen tesznek azért, hogy tisztában legyenek az aktuális egészségi állapotukkal.

Dr. Schranz Róbert szekszárdi háziorvos vérnyomást mér a rendelőjében. A rendszeres vizsgálatok alapvető fontosságúak. Fotó: Mártonfai D.

Talán sosem kapott akkora jelentőséget az egészség megőrzése, mint a koronavírus világjárvány kitörése óta eltelt három évben, de a hangsúly egyoldalúan a vírus elleni védekezés irányába tolódott el. Ezen keresztül azonban ismertté váltak a különösen veszélyeztetett betegcsoportok, a krónikus betegségek szerepe, vagy akár az elhízás hatása. A koronavírus-fertőzésen átesettek közül pedig sokan tapasztalhatták a posztkovid szindrómát, mely különféle maradványtünetek együttese. Így annak ellenére, hogy a szűrővizsgálatokra járást visszaszorította a járvány, mégis sok magyar láthatta be az elmúlt években, mennyire fontosak a rendszeres szűrések. Így fedezhetők fel a különféle betegségek, nyomozhatók ki az egyes tünetek eredetei, követhető az egészségi állapot alakulása, védhető ki az egészség romlása.

Dr. Régi Lajos zombai háziorvos elmondta, azt tapasztalja, hogy lassan visszaáll a régi rend, kérik a beutalókat a körzethez tartozók a különböző szűrési vizsgálatokra. Vastagbél szűrést például praxisközösségen belül, szervezett módon végzik el. Az adott korosztályt – koruk szerint legveszélyeztetettebbek - kiértesítik. A részvétel természetesen nem kötelező. Akinél problémát látnak az előzetes szűréseknél, azokat tovább küldik a vastagbéltükrözésre. A gondot inkább az jelenti, hogy a kórházi kapacitás véges, így előfordul, hogy heteket kell várni CT-re, MRI-re vagy akár ultrahang vizsgálatra is, mondta dr. Régi Lajos.

Egy friss kutatásból az derült ki, hogy a magyarok továbbra is a daganatos betegségektől tartanak a leginkább (34 százalék), továbbá a szív- és érrendszeri betegségektől (21 százalék), valamint a diabétesztől (7 százalék). Bár a tendencia az utóbbi években javul, hazánk még mindig élen jár a százezer lakosra jutó daganatos megbetegedések tekintetében, a statisztikák szerint pedig a tüdő- és emlőrák, valamint a vastagbéldaganatok a legjellemzőbbek hazánkban. A felmérés résztvevőinek egyöntetű véleménye szerint az azonnali, szakszerű onkológiai vizsgálattal, a rosszindulatú daganat kezelésének mihamarabbi megkezdésével és a stresszfaktort minimalizáló betegúttal küzdhetnek a páciensek a legjobb esélyekkel a kórral szemben. Úgy gondolják, hogy ezek a körülmények főként a magánellátásban teremthetők meg.

A pandémia rávilágított, milyen fontos tisztában lenni az egészségünk általános állapotával, lappangó krónikus betegségeinkkel. Nem is beszélve arról, hogy éppen a koronavírus-fertőzés következményeként is alakulhattak ki olyan krónikus betegségek, amelyekről fontos tudomást venni, időben megkezdeni a kezelésüket. A szívkárosodás például bizonyítottan olyan szövődmény, amely hosszabb távon nagyobb gondokat okozhat, mint maga a vírus, de szerencsére rutin szűrővizsgálatokkal könnyen fel lehet fedni. Számos más krónikus betegség kiszűrhető még olyan szakaszban, amikor nem okoz súlyos tüneteket, és a kezelését már korai szakaszban megkezdve jobban kordában is lehet tartani, ilyen például a cukorbetegség.

A legalapvetőbb, évente elvégzendő szűrővizsgálat a vérkép, vizeletvizsgálat, fogászati állapotfelmérés, tüdőszűrés. A nőknek évente ajánlott nőgyógyászati vizsgálatra és méhnyakrák szűrésre menni. A mammográfia szűrést is érdemes 3-5 évenként csináltatni, illetve 3-4 évenként bőrgyógyászati szűrést is be kell iktatnia annak, aki vigyázni szeretne az egészségére.