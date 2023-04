– Az üdülőterületen még 12 utca aszfalt nélküli – mondta. – Az év eleji csapadékos időjárás miatt ezek többsége járhatatlanná vált. A Fadd-Dombori Üdülőtelep Közössége nevű fészbuk csoport oldalára felkerültek a képek az áldatlan állapotokról. Egy építőipari cégvezető, a TTSZ BAU Kft. tulajdonosa, Tanács Géza jelezte, hogy segítene. Közzétettünk egy felhívást, ingatlantulajdonosok jelentkezését vártuk, akik beszállnak az anyagköltségbe.

A leterített zúzottkövet úthengerrel tömörítették (Beküldött fotó)

Négy utca lakói – Ibolya, Gyöngyvirág, Viola és Szegfű – adtak ingatlanonként 25 ezer forintos hozzájárulást. A faddi polgármestert, Bordács Józsefet is megkerestem. Az önkormányzat hatszázezer forinttal támogatta a munkát. Ehhez jött még az egyesületünkhöz tavaly befolyt 1 százalékos felajánlások összege. (Némi kiegészítéssel kétszázezer forint.) Magánszemélyektől is érkezett még pénz. Így a Gerbera utca eleje is megújulhatott. Volt, ahol az út alapját is meg kellett csinálni, mert az sem volt rendben. A kivitelezés a hét végén elkészült. Néhány évre most megoldódott ez a probléma.

Azt is elmondta az egyesületi elnök, hogy összesen kétszáz köbméter zúzott követ használtak fel. Segített még az LF Gép Kft-től Fazekas Mihály a gép munkákban, a Duna Transtól pedig Takács Balázs az utcák hengerelésében. Most már nem nehezíti a közlekedést ezekben az utcákban sem a téli sár, sem a nyári por.