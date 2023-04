Többujjnyi vastag repedések a falon, omló vakolat és kitört ablakok: ilyen állapotok között élt idáig Szinger Kornélné, gyámsága alatt álló két ikerunokája és lánya egy Keskeny utcai házban, Pakson. Sok évvel ezelőtt megtakarításaiból vette az asszony a házat, amely az utóbbi években nagyon rossz állapotba került. Mivel nincsen alapja, az épület süllyed, utcafronti fala a szakemberek szerint bármikor kidőlhet – tájékoztatott a TelePaks.

Elkezdődött az életveszélyes ház felújítása (Fotó: Molnár Gyula)

Mint kiderült, a problémára többen felfigyeltek a család környezetéből, együttesen próbáltak segíteni a nehéz körülmények között élő családnak. Az összefogást az is erősítette, hogy a segítők szerettek volna a két iker gyermek, a nyolcéves Xénia és Vivien helyzetén javítani, akik a Bezerédj általános iskolába járnak. Az ikerek példás szorgalmú és magatartású gyerekek, akiket nagyon szeretnek az iskolában, nem véletlenül igyekszik segíteni nekik az osztályfőnökük és az iskola vezetése is – mondta a helyi televíziónak a nagymama.

A támogatók között jelentős szerepe van dr. Merész Laura állatorvosnak, a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány elnökének is, aki évek óta kapcsolatban áll a családdal. Az ikrek édesapjával és a Bezerédj iskola vezetésével együtt tárgyaltak egy helyi vállalkozóval, aki felajánlotta, hogy az építési munkákat ingyenesen elvégzik. Merész Laura másnap a közösségi oldalon egy posztban kért további segítséget.

Az összefogásnak köszönhetően rövid idő alatt szép számú paksi segítő összegyűlt. Az összes szükséges munkára ajánlkozott szakember, akik szintén ingyenesen végeznék el a feladatokat, ami nem kis dolog, hiszen rengeteg teendő szükséges még ahhoz, hogy az épület lakható állapotba kerüljön. Ilyen például a tető alátámasztása, a rossz állapotú falak elbontása, majd újraépítése, ács- és bádogos munkák.

A tető alátámasztása, a rossz állapotú falak elbontása, majd újraépítése elkezdődött (Fotó: Molnár Gy.)

Mint az akció főszervezője, dr. Merész Laura elmondta, a következő hetekben összesen három kőműves brigád érkezik majd, egy személy vállalta a bontást és a sitt elszállítását, csatornázáshoz, ács- és bádogos munkára is jönnek szakemberek. Az anyagokat is sikerült felajánlásból összeszedni: van aki ablakokat, más beltéri ajtókat kínált fel a családnak. Egy helyi vállalkozó új fűtési rendszer kialakítására, egy másik pedig az ingtalan teljes villamos hálózatának cseréjére is jelentkezett. A családot meghatotta a helyiek segítőkészsége, Szinger Kornélné annyit mondott, nem is sejtette, hogy ilyen összefogás is lehet Pakson.

A család a felújítási munkák idejére természetesen nem maradhatott a házban, de szerencsére erre is született megoldás. A frissen nyitott bankszámlára érkezett összegből az állatorvosnő által talált albérlet kiadásait fedezni tudja a család, ahová magukkal tudják vinni a frissen chippelt kutyájukat is.

Aki további támogatásokkal segítené a családot Szinger Kornélné számlaszámán megteheti. Ennek száma: 11773463-01336306.