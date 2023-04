Nagy taps közepette vette át Bagi Márta új elnöktől és Kovács Hedvig MBE titkártól a Séd Teréz Gyűrűt. Ez a kitüntetés a maradandó értéket teremtő, önzetlen munkát végző személyek munkássága elismerésére szolgál. Csaláné Bohli Cecília, Szekszárdon élő és alkotó pedagógusnak, bábkészítőnek pedig – az előzőhöz hasonló indok alapján – a Mészáros Vincéné díjat ítélte oda az MBE.

A bábszínházi bemutatón hét csapat váltotta egymást, hét-tizenöt perc közötti produkciókkal. A sort a szekszárdi Kendermag Pedagógus Bábcsoport nyitotta meg, őket követte a Tokaj-Hegyalja Egyetem THEArTER Truppja, a szőkédi Gungula Bábcsoport, a budapesti Meseláda Bábcsoport, a Bicskei Városi Óvoda, a létavértesi Cifra Palota Bábcsoport, végül a medinai Siklósi duett. A repertoáron egyaránt szerepelt Galambos Bernadett, Benedek Elek, Lázár Ervin mű, avagy klasszikus magyar népmese. Az értő és befogadó közönség minden alkalommal hosszas tapssal nyilvánította ki tetszését.

Az előadásokat szakmai beszélgetésen értékelte a Csaláné Bohli Cecília, Szabó Antalné és dr. Galuska László Pál alkotta zsűri. Valamennyi csoport egységesen elismerő oklevélben részesült. Ezzel együtt a bírálóbizottság különdíjban részesítette a bicskei színeket képviselő Facsar-Veszeczky Andreát, aki Zelk Zoltán: A három nyúl című mesejátékát adta elő asztali bábbal, magas művészi színvonalon.

A délután folyamán bábkészítő foglalkozás várt minden érdeklődőt gyermeket és felnőttet egyaránt. Nagy sikert aratott a fővárosi BalDor Puppets Bábműhely díszteremben tartott, mozgatható síkbábokat bemutató kiállítása. Ugyancsak népszerűségnek örvendtek a dusnoki Gulyás Éva bábkészítő népviseletbe öltöztetett babái is.

– A pandémia óta ez volt az első alkalom, amikor a hosszú és jeles múltra visszatekintő találkozónkat ismét megtarthattuk – mondta el portálunknak adott értékelésében Bagi Márta. – Sióagárd nagyszerű helyszínnek bizonyult, olyan vendégszerető fogadtatásban volt részünk, ami méltán érdemel elismerést és ezért a támogatásért igazán hálásak vagyunk.

A fellépő csoportok régóta működnek és megszoktuk tőlük azt a minőséget, amit most is mutattak. Az ország különböző vidékein dolgozunk, kíváncsiak vagyunk egymásra, tanulunk egymástól, ezért ezek a találkozások ünnepi alkalomnak számítanak. A közönség láthatott ősbemutatót, illetve korábban már játszott darabokat is. Ami közös volt ezekben az előadásokban, az nem más, mint az, hogy mindegyik tudott most is újat mutatni.