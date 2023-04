Jószándékú szedresiekkel, Sáfrány Judittal és Sáfrányné Palkó Terézzel megkapálták és kigereblyézték a 20 síremlékből álló temetőt. Valójában sokkal többen nyugszanak itt, hiszen Szedresben már 1870-ben 15 fős izraelita hitközség volt. Számuk 1941-re 56-ra emelkedett. Ők mindnyájan ortodox vallásúak voltak, ez onnan is tudható, hogy a sírköveken csak héber felirat van.

A temetőt gyakran látogatják külföldről és belföldről is. Tavaly például az USA-ból érkezett ide három hölgy, az egykori Friedmann család leszármazottai, akiknek Barteczka Mária nemcsak a temetőt mutatta meg, hanem a volt lakóházukat is, ez nagy örömöt okozott nekik. Az idén pedig Győrből idelátogató urat kalauzolt a TVEAHE titkára. A látogató nagyapai ágon kapcsolódik a zsidósághoz, és igyekszik az ország minden zsidó temetőjét felkeresi. Így jutott el Szedresbe is.