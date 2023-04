A Magyar Nukleáris Társaság, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a BME Nukeáris Technikai Intézete, az ESZI, valamint a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány által megrendezett nagymúltú megmérettetésen Biszak Ákos szenior kategóriában ért el negyedik helyezést.

A résztvevők pénteken látogatást tettek a Paksi Atomerőmű látogatóközpontjában, a karbantartó és gyakorló központban, majd az erőmű 4. blokkját is megnézték. A szombati versenynapon a versenyzők elméleti, kísérleti és számítógépes feladatokat teljesítettek. Volt sugárbiológiával kapcsolatos témakör is, amellyel a névadóról, Szilárd Leóról emlékeztek meg. Vasárnap délelőtt elsőként a feladatok megoldásairól lebbent fel a fátyol. Ezután az eredményhirdetésen dr. Sükösd Csaba, a versenybizottság elnöke arról beszélt, hogy a megmérettetésen idén is az ország legjobbjai mutatták meg fizikatudásukat. Az eredményhirdetésen részt vett Süli János országgyűlési képviselő és Leber Ferenc Paks alpolgármestere is.