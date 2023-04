A szemléletváltó nap egyedülálló lehetőséget kínált a tanulóknak, hogy a különböző mesterségekkel és későbbi tantárgyakkal megismerkedhessenek, valamint gyakorlati tapasztalatot szerezzenek a legkülönbözőbb területeken, mondta el nyitóbeszédében Fodor Mihályné, az iskola igazgatója.

– Elsődleges célunk az volt, hogy segítsük a diákokat a továbbtanulás útvesztőjében eligazodni. Úgy gondolom, szükségük van egy kis útmutatásra, amit a szakmai napon, gyakorlati szemlélettel tudunk a leginkább átadni – mondta Tóth Imre, szervező.

A nap programját tekintve a nebulók több csoportra osztva nyerhettek betekintést a szakiskolák programjába, előadásaiba, így ismerkedhettek az egészségügyi, elektronikai, informatikai témákkal, de a robotikával és még a vendéglátás területeivel is.

– A gyerekek minden egyes témakörben különböző tevékenységeket és projekteket ismerhettek meg. Például nálunk a Tolna Megyei Szakképző Központ Ady Endre Technikumának standjánál bemutatkozik az informatika szak is. Egyszerű feladatokat mutatnak be az adys tanulók egy robottal, de hoztunk drónt és VR szemüvegeket is, amelyeket szintén a tanítás során alkalmazunk.