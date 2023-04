Kivonult a fafaragó műhely, az iskolában ugyanis a nebulók kézügyességét javítandó faragnak, vésnek, készítenek fakardot, fatálat, fatányért, sámlit is. A ráspolyok, reszelők, faragókések, kis gyaluk most arra szolgáltak, hogy a szülőknek, érdeklődő felnőtteknek is megmutassák az iskolások, hogy milyen ügyesek.

Odébb gyöngyöt fűztek, makramét csomóztak, volt kézműves kirakodóvásár, s mert ugye a gondos szülő mit meg nem tesz gyermekéért, a waldorfosok játékos délutánját a Szekszárdi Gitárkvartett tette hangulatosabbá.

Gondot a borongós időjárás okozohatott volna, de szerencsére az ég csatornái majdnem a játékok végéig zárva maradtak, s bár a hétvégi szinte nyárias idő hűvösebbre fordult, ez az ünnepet nem rontotta el.