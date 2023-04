A Babits Mihály általános iskola negyedik évfolyamos diákjai számára szervezett pályaorientációs napot szerdán a Tolna Megyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája az oktatási csoporttal közösen. Az iskola igazgatója, Botos Ilona kereste meg az intézményt azzal a kéréssel, hogy szeretné, ha a gyerekek az intézménybe látogatva kicsit ismerkedhetnének az egészségügyi szakmával.

A szerda délelőtti programra a szervezők igyekeztek a diákok életkorának megfelelő programot kínálni. Az évfolyam tanulói kis csoportokra bontva ismerkedhettek egyebek mellett az újszülöttellátással, csecsemőgondozással és az egészséges életmóddal.

A diákok felkereshették a kórház skill laborját is, ahol a különböző szimulációs eszközökön tanulmányozhatták az alapszintű újjáélesztés vagy a pulzusmérés technikáját, a fonendoszkóp működését, de kézhigiénés témakörben egy bemutatón is részt vehettek. A gyerekeknek Straubingerné Vince Ildikó tartott előadást a szakképzésekről, majd egy kisfilmet is vetítettek a különböző szakmákról.