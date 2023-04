Bonyhádon indult a programok sora: egy helyi cég új raktárcsarnokának átadásával, amely projekt hazai és uniós forrás mellett a vállalat önerejéből valósult meg. Az újonnan elkészült 1184 négyzetméteres raktárcsarnok avató rendezvényen Schnierer Péter cégvezető úgy fogalmazott: „valamennyivel több, mint egy éve, 2022. március 21-én hasonló társaságban, de egészen más körülmények között helyeztük el ennek az épületnek az alapkövét. Akkoriban a cégünk képzeletében egy olyan raktárcsarnok tervei öltöttek testet, amely új dimenziókat nyit a vállalat számára mind az ügyfélkiszolgálás, mind a készletgazdálkodás terén – mondta az ügyvezető.

Potápi Árpád János államtitkár (jobbról) Pintér Szilárddal, Dombóvár polgármesterével (balról) a mágocsi megemlékezésen (Fotó: Makovics K.)

– Bonyhád fejlődéséhez az önkormányzat és a város vezetésének munkája mellett az itt élő, dolgozó emberek, vállalkozások szerepvállalása is szükséges. Ma újabb jó példát látunk erre, szívből gratulálok a beruházáshoz, amely több szempontból is fontos – ezt már Filóné Ferencz Ibolya mondta el köszöntőjében. Bonyhád polgármestere kifejtette, a keményen elvégzett munka eredménye a fejlődés, a piaci szerep erősödése, amely egyúttal a meglévő munkahelyek megőrzését és újabbak létrehozásának lehetőségét is megteremti.

– Az is figyelemre és elismerésre méltó – folytatta a polgármester –, hogy a pályázati támogatás mellett jelentős önerőt társított a cég a több mint 270 milliós beruházáshoz. Ha egy vállalat jól prosperál, az az önkormányzatnak is kifizetődő, hiszen az iparűzésiadó-bevételből finanszírozhatók például az utak, járdák felújítási munkái, vagy azok az ugyancsak a helyi közösség javát szolgáló beruházások, amelyek megvalósításában nagymértékben támaszkodunk ezekre a forrásokra – világított rá Filóné Ferencz Ibolya.

Filóné Ferencz Ibolya (balra), Schnierer Péter ügyvezető és Potápi Árpád János az új csarnokban (Fotós: Makovics K.)

Potápi Árpád János is méltatta a beruházást, továbbá azt a befektetett munkát, amely megalapozta az új raktárcsarnok létrejöttét. A térség országgyűlési képviselője kiemelkedőnek nevezte a bonyhádi cégek fejlődését, amely szorosan kapcsolódik ahhoz a vállalkozóbarát környezet megteremtéséhez, amelyet hosszú évek óta képvisel a helyi önkormányzat. Az elkerülőútnál található ipari park fejlesztését említette példaként, amely már a harmadik ütemnél tart és a város fejlődésében is jelentős szerepet játszik.

– Örömteli számunkra, hogy az ipari park bővülése mellett a helyi cégek saját telephelyükön is folyamatos gyarapodást mutatnak – hangsúlyozta az államtitkár, aki ezt követően a választókerületének egy másik településére, Kapospulára látogatott el, hogy a Magyar Falu Program (MFP) jóvoltából beszerzett új kisbuszt adja át a helyieknek. Köszöntőjében örömtelinek nevezte, hogy a kapospulaiak eddig használt, jó állapotban lévő falubusza magyarok lakta településre gurul tovább.

– Hálásak vagyunk a segítségért, számunkra ünnepnap a mai! – emelte ki Buzás-Fekete Mária. Az erdélyi Bánffyhunyad alpolgármestere azt mondta, fontos számukra, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseknél is számíthatnak a magyar kormányra, Potápi Árpád Jánosra vagy dr. Szilágyi Péter helyettes államtitkárra. Mint elhangzott, a MFP elemeit tekintve a falu- és tanyagondnoki buszok igénylése az egyik „slágerpályázat”. Ezt igazolja az is, hogy a bonyhádi-dombóvári választókerületet tekintve már 32 darab új jármű állt szolgálatba a MFP 2019-es indulása óta.

Stemler József, Kapospula polgármestere az új kisbusz mellett a kistelepüléseket segítő pályázat eddigi sikereiért is köszönetet mondott az országgyűlési képviselőnek. Ugyanis meghaladta a 45,6 millió forintot az az összeg, ami ez idáig Kapospulára érkezett.