50 ÉVE „régóta várt eseményre került sor Szekszárdon, az egykori Garay Filmszínház helyén. Átadták a szekszárdi Nagyvilág művészmozit. Hasonló filmszínház csak Budapesten, Miskolcon és Debrecenben van. A Nagyvilág művészmozi szaktanácsadói tisztét társadalmi munkában vállalta Nemeskürty István, az ismert filmszakember.”

50 ÉVE a 69 éves Sz. M. és a 73 éves Sz. Gy. ügyét tárgyalta a Szekszárdi Megyei Bíróság. A két kocsolai, koros ember között évek óta tart a harag. A múlt év június 23-án Sz. M. el akart hajtani fogatával Sz. Gy. földje előtt. Kölcsönös sértegetés után Sz. Gy. egy másfél méteres karóval rávágott haragosa kezére. Sz. M.-nek sem kellett több: egy kaszával oly súlyosan megsebesítette ellenfelét, hogy annak életét csak a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. Mindketten maradandó testi sérülést szereztek. A bíróság Sz. M.-t emberölés bűntettének kísérlete miatt kétévi és hathónapi fogházra, Sz. Gy.-t pedig maradandó testi fogyatékosságot okozó testi sértés büntette miatt egyévi fogházra ítélte.

50 ÉVE „K. I. 24 éves sárbogárdi segédmunkás falujából Dombólvárra utazott. A vonaton ő is, egyik útitársa is levetette cipőjét. K. a maga viseltes cipője helyett az alvó férfi jobb állapotban lévő lábbelijét vette fel. A csere után tetten érték, amint egy másik fülkében a kalauznő táskájában kotorászott. A Dombóvári Járásbíróság K. I.-t tízhónapi börtönnel és a közügyektől háromévi eltiltással sújtotta.”