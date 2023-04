25 ÉVE „volt egy füves placc Bogyiszlón, a Honvéd utcában, ahol a környékbeli gyerekek szoktak rajcsúrozni. A játszóteret felszántották. Kinek ajándék volt ez húsvétra, kinek ünneprontás. A panaszosok szerint különösen egy családot idegesített a játszótér, ők állhatnak a terület felszántása mögött. Elmondásuk szerint K.-ék a gyerekek labdáit kicsúzlizzák, sőt, légpuskával lövik ki, olykor még a gyerekek testi épségét is veszélyeztetve. K.-ék háza a játszótér mentén fekszik. A feleség azt mondja, ők beteg emberek, és a nyugalmukat zavarják az ott játszó gyerekek, akik nem a legjobb családokból kerülnek ki. — Amikor egyik este háromnegyed kilenckor szóltam nekik, tudja mit mondtak nekem? Lerúgom a fejed, te hülye bunkó!”

25 ÉVE „régészeti feltárás zajlott Bátán, a Régitemető-völgy területén, azon a helyszínen, ahol 1975-ben a magas löszfal megrepedt, s ezt követően 20-25 tonnányi lösz zúdult a Fő utca egyik házának udvarára. – A mostani ásatások – tájékoztatott Ódor János, a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum régésze – igazolják azt a feltevést, hogy itt templom létezett. A templomnak két építési periódusa volt. A feltárt mintegy 200 négyzetméternyi területen jól látszik, hogy a nagy templom magába foglalta a kisebb templomot. A korai építmény léte a XIII. századra tehető, reprezentatív átépítése pedig a XV. században történhetett. A most feltárt XV. századi templomszentély teljes hossza mintegy 12 méter lehetett, s mindez utalhat arra is, hogy a maga idejében páratlan méretű templomnak két tornya volt, amit az egykori írásos források is említenek.”

25 ÉVE „tizenkét szép leány jutott a pünkösdi paksi fesztivál szépségversenyének döntőjébe a tegnap délutáni előzsűrizés nyomán. Oravetz Melinda és Doma Julianna (Paks), Antal Bernadett (Szekszárd), Cserba Györgyi (Baja), Darcsi Ketty (Siófok), Heidecker Mária (Nagydorog), Horváth Ágnes és Kovács Edina (Pécs), Nahalkó Edina (Szentendre), Pánczél Andrea (Bogyiszlói Simon Katalin (Őcsény), Szalai Szilvia (Tolna).”

A Hajdan című sorozatunk korábbi részeit ide kattintva olvashatja.