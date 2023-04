A műszaki átadással egybekötött sajtótájékoztatón Szabó Péter, Paks polgármestere azt mondta, a mintegy 30 millió forintos projekt egy közműfejlesztési pályázat keretében valósult meg fele részben önkormányzati, fele részben pedig tulajdonosi finanszírozással.

– Nagy öröm számomra a most elkészült közműfejlesztés és az is, hogy egyre több lakóközösség veszi igénybe azt a pályázati lehetőséget, amelyet az önkormányzat biztosít már több éve éppen ilyen, teljeskörű közműfejlesztésekre a csapadékvízelvezetéstől kezdve a közvilágításig – hangsúlyozta Szabó Péter az átadáson. Mint jelezte, az önkormányzat erre minden évben elkülönít egy komolyabb összeget. Legutóbb a Kölcsey utcában, de korábban itt, a Vácika utcában is történt ehhez hasonló beruházás – emlékeztetett.

A projekt kapcsán Leber Ferenc alpolgármester arról tájékoztatott, hogy a közvilágítási hálózat is kiépült a Kőris közben. Ennek köszönhetően hat kandeláber, lámpatesttel együtt biztosítja a jövőben az utca fényét.