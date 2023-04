Gyurkovics János alpolgármester említette, egy nappal korábban a Palánk felé épülő kerékpárút építését kezdték meg, most pedig egy annál nagyobb volumenű hasonló építkezésről beszélhetnek. Ez a 4 milliárd 300 millió forintos, ebből 3 milliárd forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházás a megyeszékhelyet köti össze a leglátogatottabb turisztikai központtal, ahonnan kerékpárral Domboriig is el lehet jutni. Gazdasági szempontból pedig jelentős, hogy biztonságosabbá válik Szekszárdon az ipari park megközelítése is.