A tárlat anyagát Nagy Júlia turisztikai szakértő, az Innotime Hungary ügyvezető igazgatója állította össze. Az ünnepséget Miskolczi Zoltánné, a Tamási könyvtár nyugalmazott igazgatója nyitotta meg, aki Vas Gereben életéről, munkásságáról és szerepéről beszélt az egybegyűlteknek.

Miskolczi Zoltánné, a Tamási könyvtár nyugalmazott igazgatója Vas Gereben életéről, munkásságáról és szerepéről beszélt (Fotó: Mártonfai D.)

A nyugalmazott könyvtárigazgató sajnálatosnak nevezte, hogy Vas Gerebent kevesen ismerik, pedig az 1848-as szabadságharc évétől a kiegyezésig alkotó, az utóbbi évszázadban méltatalanul mellőzött szerző a maga korában népszerűségben vetekedett Jókaival.

Mint elhangzott, az eredetileg Radákovits József néven született író a közeli Fürgeden nőtt fel, és erős kötődése alakult ki a környékhez. Sokat tartózkodott Tamásiban, különösen a város mellett húzódó parkerdőben, amely később is rendszeresen megjelent műveiben. Emiatt is nyílt meg ez a kiállítás a Dám Pontban – tette hozzá Miskolczi Zoltánné, aki több érdekességet mesélt Vas Gereben regényes életéről is.

A megnyitót követően az ünneplők megkoszorúzták az író Miklósvári-tó mellett álló emlékhelyét.