Ezt erősítette meg Ferenczi Ágnes szervező is. Elmondta, a bogyiszlói piacnak mostanra híre ment, így olyan fővárosi árusok termékei közül is lehetett válogatni, akikkel egyébként főként budapesti gasztro piacokon lehet találkozni.

Aki úgy döntött, hogy a vasárnapi rendezvényen, a Holt-Duna partján költi el az ebédjét, az többek között helyben sült hurkát, kolbászt, húsos lepényeket, miccset, vagy éppen lángost fogyaszthatott. Természetesen arra is kiváló alkalom volt a piac, hogy a kilátogatók – köztük sok-sok visszatérő vásárló – feltölthesse otthon a spájzot. A pékárutól kezdve a zöldségeken, a sajtokon és a füstölt árun át a különböző lekvárokig, mézekig, számos finomság kerülhetett a kosarakba.

De olyan különlegességek is akadtak, mint a tengeri halakból készült gourmet pástétomok. Egy helyi termelő révén pedig palántákat lehetett vásárolni, hogy háztájiban is megteremjen a paprika, a paradicsom. A megszokott kínálatban mindemellett textil termékek, natúrkozmetikumok, fonott kosarak is megtalálhatóak voltak.

A piac egyben a falu majálisa is volt, így az elmúlt évhez hasonlóan arra is volt lehetőség, hogy családok, baráti társaságok maguk főzzék bográcsban a különböző étkeket, a gyerekek pedig légvárban ugrálhatták ki magukat.

Újdonság volt a támogatói karszalag bevezetése. Ferenczi Ágnes elmondta, hogy aki jelképes összegért vásárolt ilyet, az egyrészt a piac fejlődését segítette, másrészt bizonyos standoknál kedvezményt kapott a vásárlás végösszegéből.