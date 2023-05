– A diaszpórában élő magyarok is a magyar nemzet szerves egészét képezik, egyetlenegy magyarról sem mondhatunk le, bárhol éljen a világban – jelentette ki. Kiemelte, ezek a magyar közösségek az elmúlt évtizedekben is megmaradtak, és ebben rendkívül fontos szerepe van az olyan embereknek, mint Reményi György. Fizikus professzorként került Franciaországba, de közösségszervező munkát is végzett a feleségével – jegyezte meg az államtitkár. –Neki is köszönhető, hogy az elmúlt évtizedben támogatni tudtuk a franciaországi magyarokat, akik mindenben számíthatnak ránk, és mi is számíthatunk rájuk – fogalmazott Potápi Árpád János, hozzátéve: köszönet illeti őket azért, hogy amikor az elmúlt évtizedben méltatlan támadás érte Magyarországot és a magyar kormányt, kiálltak mellette.