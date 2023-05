Vakon követni valakit nem túl észszerű dolog – szokták volt mondani. És ugyanilyen módon egy gép utasításait teljesíteni? Nos, azt hihetnénk, hogy ez egy fokkal jobb húzás, mivel az ember, ugye többek között attól az, hogy hibázik. De meglepő módon egy gép is képes rá. Nem is mutatja ezt jobban más, mint a GPS használata. Temérdek sztorit sorolhatnék, azonban a legmeredekebb eset, amiről hallottam, a múlt héten történt meg.

Egy nő Hawaii-on kocsikázott és a tengerbe hajtott, mert a GPS arra irányította. Nyilván számtalan kérdés merül fel az emberben az esettel kapcsolatban, de talán az első a miért? Jobb talán nem is belegondolni, és mondhatnánk, hogy okos a készülék, lüke a felhasználó. De olykor tényleg nagyon meg tudja keseríteni egy-egy okos kütyü az ember életét.

Példának okáért az egyik ismerősöm nagyon sietett egy rendezvényre, ezért – bár ismerte a környéket – a navigáció segítségét kérte, hogy a legrövidebb úton juthasson el A-ból B-be. A választott útvonallal tíz percet nyert is volna, azonban nagy meglepetés érte az utolsó kilométeren. Maga az útvonal is elég gyanús volt, hiszen elmondása szerint egy nagyon szűk mezőgazdasági útra vitte a masina, de egyszer csak azt vette észre, hogy egy erdő van előtte. Nem volt az útnak folytatása.

A jóbarát ekkor eltöprengett, hogy vajon mire is gondolhatott a „költő”, de ezek szerint a beállításoknál nem csak az autópályát, de a túrázás és az úszás lehetőséget is ki kell venni indulás előtt.